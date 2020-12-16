Самые обсуждаемые люди 2020 года 

Герои этого материала очень разные, но их объединяет нечто общее — все они стали самыми обсуждаемыми известными личностями уходящего года. Предлагаем вспомнить основных ньюсмейкеров 2020-го.

Полина Гагарина в уходящем году обогнала по популярности саму Аллу Борисовну Пугачеву , согласно результатам опроса ВЦИОМ , и таким образом стала лучшей эстрадной певицей страны. Кроме того, имя звезды постоянно мелькало в СМИ в связи с ее разводом с фотографом Дмитрием Исхаковым. Также Гагарина продолжила быть наставницей популярного шоу талантов «Голос» и получила несколько музыкальных премий.

Владимир Путин в 2020-м утвердил список членов нового правительства России, призывал россиян голосовать за поправки в Конституцию (после вступления в силу которых получил право участвовать в новых президентских выборах в марте 2024 года), был выдвинут на Нобелевскую премию мира и регулярно обращался к гражданам в связи с ситуацией, связанной с пандемией коронавируса.

Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри оказались в уходящем году главными ньюсмейкерами королевской семьи Великобритании. В январе Меган и Гарри объявили о своем решении отказаться от королевских привилегий и жить самостоятельной и финансово независимой жизнью. «Мегзит», как назвали «побег» герцога и герцогини из-под крыла династии, стал неприятным сюрпризом для королевы Елизаветы II . После семейного совета она выразила поддержку внуку, но отметила, что предпочла бы другой ход событий. Вскоре супруги переехали в родную для Меган Канаду, а затем — в США. В ноябре Маркл откровенно призналась, что потеряла второго ребенка от принца Гарри.

Моргенштерн

Моргенштерн за несколько дней записал альбом, который занял первые места в музыкальных чартах всего за сутки. Его клипы набирали по несколько миллионов просмотров, одни осуждали его, другие хвалили — в любом случае ему удалось оказаться в центре внимания. В уходящем году скандальный и яркий артист также открыл собственный ресторан, был назван музыкантом года на премии «GQ Человек года» 2020 и получил награду в номинации… «Женщина года» на премии Topical Style Awards 2020.

Михаил Мишустин стал новым премьер-министром России 21 января. Первыми указаниями политика для правительства были добиться повышения темпов роста экономики и роста доходов, решение вопросов демографии, поддержки семей с детьми, здравоохранения и образования.

Президентские выборы в Белоруссии, превратившиеся в настоящий кошмар в 2020-м, стали, наверное, самыми скандальными за всю историю. Действующий руководитель государства, 65-летний Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок после 26 лет нахождения на этом посту. Главным конкурентом Лукашенко стала представитель оппозиции, 37-летняя Светлана Тихановская. Жена оппозиционного белорусского блогера Сергея Тихановского стала для белорусов настоящим символом свободы и надежды на перемены. Люди носили футболки с ее портретом и повязывали на запястья белые ленты в знак поддержки, а когда выборы в итоге выиграл Лукашенко, отказались признавать результаты голосования честными.

Юрий Дудь возглавил рейтинг блогеров, которым доверяют россияне. На его YouTube-канал «вДудь» подписаны почти восемь с половиной миллионов человек, каждое видео собирает миллионы просмотров, а Юрий продолжает выпускать качественный контент, аналогов которого пока, пожалуй, нет в России. В минувшем году он выпустил резонансные фильмы о ВИЧ, Кремниевой долине, Камчатке, жизни в российской глубинке и не только.

Не становится менее популярной и Ольга Бузова. В минувшем году она попала в различные рейтинги самых обсуждаемых людей года, демонстрировала романтические отношения с оказавшимся в центре внимания артистом и блогером DAVA, а также стала участницей шоу «Ледниковый период».

Лиза Арзамасова

В начале июля стало известно, что звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова состоит в любовных отношениях с олимпийским чемпионом, хореографом, постановщиком и продюсером шоу «Ледниковый период» Ильей Авербухом . Тогда эта новость многих удивила: молодую и романтичную Лизу с трудом представляли рядом с опытным мужчиной. В итоге их роман стал чуть ли не главной темой для обсуждения у тех, кто следит за жизнью знаменитостей.

Еще одна звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович в уходящем году оказалась в центре внимания СМИ и широкой общественности после того, как появились слухи о ее романе с Павлом Прилучным. Актриса подверглась жесткой критике в Сети — именно ее обвиняли в том, что Прилучный развелся с супругой Агатой Муцениеце, родившей ему двоих детей. По информации различных источников, роман между Павлом и Мирославой завязался во время работы над театральным спектаклем. Тем временем Агата Муцениеце начала вести популярное шоу о разводах, а Павел Прилучный снова оказался героем СМИ, попав в больницу после избиения.

Медицинские работники

Конечно, самыми обсуждаемыми во всем мире в уходящем году стали медицинские работники, которые боролись и продолжают бороться с пандемией коронавируса, спасая людей и рискуя собственными жизнями.