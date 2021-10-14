Как живет самая высокая женщина в мире

Турчанка Румейса Гельги (Rumeysa Gelgi) из города Сафранболу — самая высокая женщина в мире из ныне живущих. Ее рост — 215,16 сантиметра. 24-летнюю девушку внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Как она выглядит и живет в материале "Рамблера".
Высокий рост Румейсы Гельги — следствие генетического заболевания — синдрома Уивера. Болезнь встречается очень редко, поэтому девушка стала первой в истории пациенткой с таким диагнозом в Турции.
Обычно турчанка передвигается на инвалидной коляске, но иногда может ходить самостоятельно при помощи ходунков. По ее словам, в детстве ее дразнили, но сейчас окружающие поддерживают ее, а семья очень гордится рекордом. Часто ей задают вопросы, но она уже привыкла к вниманию.
«Каждый недостаток можно обратить в достоинство, так что принимайте себя такими, какие вы есть, знайте свой потенциал и делайте все, что в ваших силах», — считает Румейса Гельги.
Девушка своим примером хочет вдохновить людей принимать свою внешность.
Она живет обычной жизнью, любит смотреть сериалы, плавать и ходить с семьей в рестораны.
Среди мужчин самым высоким в мире тоже признан житель Турции Султан Косен (Sultan Kosen). Его рост — 251 сантиметр. А самая высокая женщина в истории — Цзэн Цзиньлянь ростом 246,3 сантиметра.