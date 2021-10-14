Как живет самая высокая женщина в мире

Турчанка Румейса Гельги (Rumeysa Gelgi) из города Сафранболу — самая высокая женщина в мире из ныне живущих. Ее рост — 215,16 сантиметра. 24-летнюю девушку внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Как она выглядит и живет в материале "Рамблера".

1/7 Турчанка Румейса Гельги (Rumeysa Gelgi) из города Сафранболу — самая высокая женщина в мире из ныне живущих. Фото: @rumeysagelgi Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Ее рост — 215,16 сантиметра. Фото: @rumeysagelgi 3/7 24-летнюю девушку внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Фото: @rumeysagelgi 4/7 Высокий рост Румейсы Гельги — следствие генетического заболевания — синдрома Уивера. Фото: @rumeysagelgi Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Болезнь встречается очень редко, поэтому девушка стала первой в истории пациенткой с таким диагнозом в Турции. Фото: @rumeysagelgi 6/7 Обычно турчанка передвигается на инвалидной коляске, но иногда может ходить самостоятельно при помощи ходунков. Фото: @rumeysagelgi 7/7 Девушка своим примером хочет вдохновить людей принимать свою внешность. Фото: @rumeysagelgi

Высокий рост Румейсы Гельги — следствие генетического заболевания — синдрома Уивера. Болезнь встречается очень редко, поэтому девушка стала первой в истории пациенткой с таким диагнозом в Турции.

Обычно турчанка передвигается на инвалидной коляске, но иногда может ходить самостоятельно при помощи ходунков. По ее словам, в детстве ее дразнили, но сейчас окружающие поддерживают ее, а семья очень гордится рекордом. Часто ей задают вопросы, но она уже привыкла к вниманию.

«Каждый недостаток можно обратить в достоинство, так что принимайте себя такими, какие вы есть, знайте свой потенциал и делайте все, что в ваших силах», — считает Румейса Гельги.

Девушка своим примером хочет вдохновить людей принимать свою внешность.

Она живет обычной жизнью, любит смотреть сериалы, плавать и ходить с семьей в рестораны.