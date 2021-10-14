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Как живет самая высокая женщина в мире

Мира Маркина
50 минут назад

Турчанка Румейса Гельги (Rumeysa Gelgi) из города Сафранболу — самая высокая женщина в мире из ныне живущих. Ее рост — 215,16 сантиметра. 24-летнюю девушку внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Как она выглядит и живет в материале "Рамблера".

Турчанка Румейса Гельги (Rumeysa Gelgi) из города Сафранболу — самая высокая женщина в мире из ныне живущих.
1/7 Турчанка Румейса Гельги (Rumeysa Gelgi) из города Сафранболу — самая высокая женщина в мире из ныне живущих.
Фото: @rumeysagelgi
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Ее рост — 215,16 сантиметра.
2/7 Ее рост — 215,16 сантиметра.
Фото: @rumeysagelgi
24-летнюю девушку внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
3/7 24-летнюю девушку внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Фото: @rumeysagelgi
Высокий рост Румейсы Гельги — следствие генетического заболевания — синдрома Уивера.
4/7 Высокий рост Румейсы Гельги — следствие генетического заболевания — синдрома Уивера.
Фото: @rumeysagelgi
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Болезнь встречается очень редко, поэтому девушка стала первой в истории пациенткой с таким диагнозом в Турции.
5/7 Болезнь встречается очень редко, поэтому девушка стала первой в истории пациенткой с таким диагнозом в Турции.
Фото: @rumeysagelgi
Обычно турчанка передвигается на инвалидной коляске, но иногда может ходить самостоятельно при помощи ходунков.
6/7 Обычно турчанка передвигается на инвалидной коляске, но иногда может ходить самостоятельно при помощи ходунков.
Фото: @rumeysagelgi
Девушка своим примером хочет вдохновить людей принимать свою внешность.
7/7 Девушка своим примером хочет вдохновить людей принимать свою внешность.
Фото: @rumeysagelgi

Высокий рост Румейсы Гельги — следствие генетического заболевания — синдрома Уивера. Болезнь встречается очень редко, поэтому девушка стала первой в истории пациенткой с таким диагнозом в Турции.

Обычно турчанка передвигается на инвалидной коляске, но иногда может ходить самостоятельно при помощи ходунков. По ее словам, в детстве ее дразнили, но сейчас окружающие поддерживают ее, а семья очень гордится рекордом. Часто ей задают вопросы, но она уже привыкла к вниманию.

«Каждый недостаток можно обратить в достоинство, так что принимайте себя такими, какие вы есть, знайте свой потенциал и делайте все, что в ваших силах», — считает Румейса Гельги.

Девушка своим примером хочет вдохновить людей принимать свою внешность.

Она живет обычной жизнью, любит смотреть сериалы, плавать и ходить с семьей в рестораны.

Среди мужчин самым высоким в мире тоже признан житель Турции Султан Косен (Sultan Kosen). Его рост — 251 сантиметр. А самая высокая женщина в истории — Цзэн Цзиньлянь ростом 246,3 сантиметра.

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