Самый сексуальный мужчина 2022 года

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года. Титул завоевал 41-летний американский актер Крис Эванс. Мировую известность ему принесла роль Капитана Америки в Кинематографической вселенной Marvel.

1/11 Крис Эванс в Южной Корее на премьере фильма «Мстители: Эра Альтрона», 2015 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Трейлер Call Of Duty Online с Крисом Эвансом в главной роли, 2015 год Фото: globallookpress.com 3/11 Крис Эванс в фильме "Одаренная", 2017 год Фото: globallookpress.com 4/11 Крис Эванс в 2019 году Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Крис Эванс на вечеринке после 91-й церемонии вручения премии Оскар, 2019 год Фото: globallookpress.com 6/11 Крис Эванс в 2022 году Фото: globallookpress.com 7/11 Презентация фильма "Первый мститель: Противостояние" в Сингапуре, 2016 год Фото: Zuma\TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 Крис Эванс в фильме "Одаренная", 2017 год Фото: Zuma\TACC 9/11 Крис Эванс в 2008 году Фото: Imago\TACC 10/11 Крис Эванс в 2022 году Фото: Zuma\TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 Крис Эванс в фильме "Мстители: Война бесконечности", 2018 год Фото: ТАСС

По словам звезды, больше всего этой новости обрадовалась его мать Лиза.

«Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно сможет хвастаться», — рассказал Крис журналистам.

Эванс также посетовал, что его друзья теперь будут над ним подшучивать из-за титула.