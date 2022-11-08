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1 час назад

Самый сексуальный мужчина 2022 года

Екатерина Сурина

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года. Титул завоевал 41-летний американский актер Крис Эванс. Мировую известность ему принесла роль Капитана Америки в Кинематографической вселенной Marvel.

1/11 Крис Эванс в Южной Корее на премьере фильма «Мстители: Эра Альтрона», 2015 год
Фото: globallookpress.com
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2/11 Трейлер Call Of Duty Online с Крисом Эвансом в главной роли, 2015 год
Фото: globallookpress.com
3/11 Крис Эванс в фильме "Одаренная", 2017 год
Фото: globallookpress.com
4/11 Крис Эванс в 2019 году
Фото: globallookpress.com
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5/11 Крис Эванс на вечеринке после 91-й церемонии вручения премии Оскар, 2019 год
Фото: globallookpress.com
6/11 Крис Эванс в 2022 году
Фото: globallookpress.com
7/11 Презентация фильма "Первый мститель: Противостояние" в Сингапуре, 2016 год
Фото: Zuma\TACC
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8/11 Крис Эванс в фильме "Одаренная", 2017 год
Фото: Zuma\TACC
9/11 Крис Эванс в 2008 году
Фото: Imago\TACC
10/11 Крис Эванс в 2022 году
Фото: Zuma\TACC
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11/11 Крис Эванс в фильме "Мстители: Война бесконечности", 2018 год
Фото: ТАСС

По словам звезды, больше всего этой новости обрадовалась его мать Лиза.

«Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно сможет хвастаться», — рассказал Крис журналистам.

Эванс также посетовал, что его друзья теперь будут над ним подшучивать из-за титула.

Несмотря на обилие романов, Эванс никогда не был женат. В разное время он встречался с такими актрисами, как Джессика Бил, Минка Келли и Дженни Слейт.

Дженни Слейт,Крис Эванс,Джессика Бил,
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