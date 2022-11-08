Самый сексуальный мужчина 2022 года

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года. Титул завоевал 41-летний американский актер Крис Эванс. Мировую известность ему принесла роль Капитана Америки в Кинематографической вселенной Marvel.
По словам звезды, больше всего этой новости обрадовалась его мать Лиза.
«Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно сможет хвастаться», — рассказал Крис журналистам.
Эванс также посетовал, что его друзья теперь будут над ним подшучивать из-за титула.
Несмотря на обилие романов, Эванс никогда не был женат. В разное время он встречался с такими актрисами, как Джессика Бил, Минка Келли и Дженни Слейт.