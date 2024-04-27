Как выглядят двойники звезд

Тысячи женщин по всему миру мечтают быть похожими на своих кумиров. Этим часто пользуются бренды, приглашая на рекламные съемки самых высокооплачиваемых звезд. Ведь большинству представительниц прекрасного пола, приятно пользоваться косметикой, носить одежду и покупать аксессуары, которые выбрали их любимые артисты. Самые смелые девушки могут даже копировать мейкап кумиров и даже носить похожую одежду.

Несмотря на все ухищрения, лишь единицам во всем мире удалось слиться с образом известных людей, и дело тут не только в стиле.

Самые известные двойники звезд — в галерее "Рамблера".