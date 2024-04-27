$92.01-0.1298.72+0.01
Почта

Как выглядят двойники звезд

Slide 1 of 10
Конни Пенна одна из самых известных двойников Дженнифер Лопес. Девушки настолько похожи, что звезда даже с удовольствием позирует для совместных фотографий с Пенной. Благодаря своей внешности и сходству с Джей Ло Конни набрала в соцсетях 300 тысяч подписчиков
1/8
Конни Пенна одна из самых известных двойников Дженнифер Лопес. Девушки настолько похожи, что звезда даже с удовольствием позирует для совместных фотографий с Пенной. Благодаря своей внешности и сходству с Джей Ло Конни набрала в соцсетях 300 тысяч подписчиков 
© Соцсети
Поклонники актрисы Энн Хэтэуэй нашли в соцсетях ее двойника. Девушку зовут Хилла Кадмон и она ведёт довольно обычную жизнь. Тем не менее благодаря внешности на ее соцсети подписаны 13 тысяч человек
2/8
Поклонники актрисы Энн Хэтэуэй нашли в соцсетях ее двойника. Девушку зовут Хилла Кадмон и она ведёт довольно обычную жизнь. Тем не менее благодаря внешности на ее соцсети подписаны 13 тысяч человек 
© Соцсети
Мелисса Бейзен так похожа на Анджелину Джоли, что поклонники актрисы обвинили девушку в использовании пластической хирургии. Тем не мене, Бейзен отвергла все нападки и заявила, что не ложилась под нож хирурга ради сходства со звездой. За жизнью Мелиссы в соцсетях следят 6 тысяч подписчиков
3/8
Мелисса Бейзен так похожа на Анджелину Джоли, что поклонники актрисы обвинили девушку в использовании пластической хирургии. Тем не мене, Бейзен отвергла все нападки и заявила, что не ложилась под нож хирурга ради сходства со звездой. За жизнью Мелиссы в соцсетях следят 6 тысяч подписчиков  
© Соцсети
Присцилла Беатрис совсем не стесняется своего сходства с Рианной и даже пытается на этом заработать. На ее соцсети сейчас подписаны 1,6 миллионов человек
4/8
Присцилла Беатрис совсем не стесняется своего сходства с Рианной и даже пытается на этом заработать. На ее соцсети сейчас подписаны 1,6 миллионов человек 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Недавно в сети начали обсуждать американскую модель и инфлюенсера Soap California из-за ее сходства с Беллой Хадид. Девушка также работает в fashion-индустрии. Сейчас на соцсети Soap подписаны 51 тысяча человек
5/8
Недавно в сети начали обсуждать американскую модель и инфлюенсера Soap California из-за ее сходства с Беллой Хадид. Девушка также работает в fashion-индустрии. Сейчас на соцсети Soap подписаны 51 тысяча человек 
© Соцсети
Двойник Шакиры Ребека Майеллано из Венесуэлы также как и звезда зажигает публику на сцене. На соцсети девушки подписаны 245 тысяч поклонников
6/8
Двойник Шакиры Ребека Майеллано из Венесуэлы также как и звезда зажигает публику на сцене. На соцсети девушки подписаны 245 тысяч поклонников 
© Соцсети
Пейдж Ниманн стала известной благодаря своему сходству с Арианой Гранде. Девушка настолько раскрутила свой образ, что собрала более 10,3 миллионов подписчиков в социальных сетях
7/8
Пейдж Ниманн стала известной благодаря своему сходству с Арианой Гранде. Девушка настолько раскрутила свой образ, что собрала более 10,3 миллионов подписчиков в социальных сетях 
© Соцсети
Мексиканка София Соларес так похожа на Селену Гомес, что сразу привлекла к себе внимание общественности. Сейчас за жизнью девушки в сети следят полмиллиона человек
8/8
Мексиканка София Соларес так похожа на Селену Гомес, что сразу привлекла к себе внимание общественности. Сейчас за жизнью девушки в сети следят полмиллиона человек  
© Соцсети

Тысячи женщин по всему миру мечтают быть похожими на своих кумиров. Этим часто пользуются бренды, приглашая на рекламные съемки самых высокооплачиваемых звезд. Ведь большинству представительниц прекрасного пола, приятно пользоваться косметикой, носить одежду и покупать аксессуары, которые выбрали их любимые артисты. Самые смелые девушки могут даже копировать мейкап кумиров и даже носить похожую одежду.

Несмотря на все ухищрения, лишь единицам во всем мире удалось слиться с образом известных людей, и дело тут не только в стиле.

Самые известные двойники звезд — в галерее "Рамблера".

Рамблер: главные новости