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Кафе с крутыми и странными уборными 

Рамблер 8 часов назад
Как театр начинается с вешалки, так ресторан оценивают в том числе по чистоте и аккуратности уборных комнат.
Например, ресторан русской кухни Mari Vanna в Лондоне любят не только заезжие русские. Он в почете и у англичан. Посмотрите в фотогалерее, как выглядит главный зал для гостей. Уборная под стать основным помещениям — уютная и очень чистая. Кстати, ресторан уже взял первый приз в номинации "Лучший интерьер" среди ресторанов Лондона по версии Time Out London.
А вот в тайваньском ресторане Modern Toilet тема пищеварения вообще стоит остро. Туалет, собственно, и есть основная изюминка ресторана. И перед тем как заказать шоколадное мороженое, лучше подумайте дважды.
В нашей галерее мы собрали 6 примеров того, что честь заведению делают не только те помещения, в которые мы попадаем в первую очередь. Рестораны с самыми крутыми, уютными и оригинальными дизайнами уборных — в нашей галерее.
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