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Минувшей ночью прошел звездопад Персеиды
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Минувшей ночью прошел звездопад Персеиды 

Рамблер 16 часов назад
Пользователи Сети делятся самыми красивыми кадрами «звездного дождя».
1/19  США
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2/19  Россия
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3/19  Беларусь
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4/19  Германия
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5/19  Польша
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6/19  Хорватия
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7/19  Германия
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8/19  Греция
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9/19  США
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10/19  Украина
Фото:
11/19  США
Фото:
12/19  Франция
Фото:
13/19  Германия
Фото:
14/19  США
Фото:
15/19  Германия
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16/19  Бали
Фото:
17/19  США
Фото:
18/19  США
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19/19  США
Фото:
Минувшей ночью жители Земли могли наблюдать одно из самых ярких явлений этого лета — звездопад Персеиды.
Это невероятно красивое зрелище по сути представляет собой мелкие частицы хвоста кометы Свифта-Таттля, которые движутся с огромной скоростью и сгорают при соприкосновении с атмосферой Земли, оставляя после себя яркие вспышки. Их любопытствующие и романтики и могли увидеть в ночь с 12 на 13 августа в ночном небе.
Собственно, «звездный дождь» можно было наблюдать на протяжении всего августа, но на минувшую ночь пришелся пик звездопада Персеиды.
Загадать желание на падающую звезду было довольно просто: астрономы отметили, что самые крупные метеоры оставляли за собой след, не гаснущий в течение нескольких секунд. В среднем в час можно было заметить не менее 60 «падающих звезд».
Ради того, чтобы увидеть красивейший метеоритный поток, многие ценители прекрасного отправились подальше от города. Для тех же, кто пропустил удивительный «звездный дождь», — фотогалерея с самыми красивыми кадрами звездопада, которыми активно делятся пользователи Сети.
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