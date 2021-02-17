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В Италии началось извержение вулкана Этна 

Елизавета Назарова 4 часа назад
На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Он выбрасывает пепел на высоту одного километра. Из-за извержения приостановил работу аэропорта Катании, который находится недалеко от вулкана. "Рамблер" рассказывает, чем известен вулкан и насколько он опасен.
Извержения Этны всегда зрелищные из-за того, что пепел уходит ввысь на несколько километров и фонтаны лавы достаточно высоки.
Несмотря на эффектность, власти и ученые сообщили, что опасности для людей, живущих в городах у подножья Этны, вулкан не представляет.
Вулкан Этна является самым высоким и самым большим действующим вулканом в Европе. Кратеры вулкана раз в три месяца начинают извергать лаву.
Согласно статистике, раз в 150 лет из-за извержения Этны стирается с лица Земли один поселок. Однако, несмотря на опасность, жители Сицилии продолжают заселять склоны вулкана. Благодаря минералам, которые образуются в лаве и пепле после извержения, почва на склонах Этны очень плодородна. На них выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники.
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