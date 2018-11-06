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Непостижимый космос в лучших снимках астрофотографов
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Непостижимый космос в лучших снимках астрофотографов 

Рамблер 2 часа назад
Королевская обсерватория "Гринвич" в Великобритании объявила победителей ежегодного фотоконкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2018 (IIAPY), крупнейшего международного состязания астрофотографов.
В этом году состоялся уже десятый конкурс, в котором приняли участие более четырех тысяч любителей и профессионалов из разных стран. Лучшие работы выбирались среди девяти категорий: "Небесный пейзаж", "Полярное сияние", "Люди и космос", "Наше Солнце", "Наша Луна", "Планеты, кометы и астероиды", "Звезды и туманности", "Галактики", а также "Юный астрофотограф года".
Лучшей стала фотография "Порыв души" американца Брэда Голдпэйнта, которая изображает красные скальные образования, а над ними — Млечный Путь и далекая галактика Андромеды. Снимок был сделан в Моабе, штат Юта.
"Я считаю, что это превосходное изображение символизирует все, что означает быть астрофотографом: баланс между светом и тьмой, контрастные текстуры и оттенки земли и неба, и одинокий фотограф под звездным покровом захватывающего масштаба и красоты", — сказал член жюри Уилл Гатер.
Звание "Юный астрофотограф года" получил 15-летний Фабиан Далпиас за снимок "Великолепное осеннее утро", на котором запечатлен метеор в ночном небе над Доломитовыми Альпами.
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