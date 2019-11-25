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12 фото 1990‑х, которые заставят вас вздрогнуть 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 54 минуты назад
Фото в меховых шапках, капроновые колготки в мороз, шоколадные батончики по праздникам — вот атрибутика 1990-х, которая сопровождала нас повсюду. И не говорите, что с вами такого не было.
Даже удивительно, как эволюция довела нас до правильного питания, гаджетов и умеренности в одежде и интерьере. Теперь каждый из нас годен для Инстаграма, а в 1990-е нас бы точно исключили из социальных сетей за одну только внешность. Правда, тогда и соцсетей не было. Помните это время?
А сколько пунктов касаются вас лично? Посчитайте и честно напишите в комментариях (у нас самих 12 из 12).
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Теги:
Истории , Фото
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