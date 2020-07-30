СССР всегда привлекал к себе внимание как первая в мире страна победившего социализма. Иностранные корреспонденты стремились побывать в Стране Советов, чтобы собственными глазами увидеть, как и чем живут советские люди. В нашем обзоре подборка фотографий, которые были сделаны в разные годы корреспондентами различных американских изданий. А взгляд со стороны всегда интересен.