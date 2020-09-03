Сегодняшняя дата на календаре стала одним из самых упоминаемых дней в Сети. Все дело в культовой песне Михаила Шуфутинского "Третье сентября", которая для многих россиян стала обязательным атрибутом осени.
Интересно, что с момента выхода песни прошло уже больше четверти века, но популярности она не теряет. За недели до знаковой даты в Сети начинают шутить о приближении Шуфутинского к календарю и о том, что он скоро его перевернет. При этом, почему король шансона поет именно про третье сентября, непонятно. Создатели песни, Игорь Крутой и Игорь Николаев объясняют, что никаких событий с этой датой не связано.
"Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой. Появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго", — рассказал Игорь Николаев.
За годы творение Николаева, Крутого и Шуфутинского стало общенациональным хитом и обросло сотнями приколов и шуток. В начале сентября знаменитый шансонье становится главным героем соцсетей. "Рамблер" разбирался, какие мемы сегодня взрывают русскоязычное медиапространство.