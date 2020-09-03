Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Шуфутинский взрывает соцсети третьего сентября 

Диана Товсепова 3 часа назад
Сегодняшняя дата на календаре стала одним из самых упоминаемых дней в Сети. Все дело в культовой песне Михаила Шуфутинского "Третье сентября", которая для многих россиян стала обязательным атрибутом осени.
Интересно, что с момента выхода песни прошло уже больше четверти века, но популярности она не теряет. За недели до знаковой даты в Сети начинают шутить о приближении Шуфутинского к календарю и о том, что он скоро его перевернет. При этом, почему король шансона поет именно про третье сентября, непонятно. Создатели песни, Игорь Крутой и Игорь Николаев объясняют, что никаких событий с этой датой не связано.

"Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой. Появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго", — рассказал Игорь Николаев.

За годы творение Николаева, Крутого и Шуфутинского стало общенациональным хитом и обросло сотнями приколов и шуток. В начале сентября знаменитый шансонье становится главным героем соцсетей. "Рамблер" разбирался, какие мемы сегодня взрывают русскоязычное медиапространство.
Видео дня. Чем злоупотребляли египетские фараоны
Комментарии 2
Истории , Фото , Игорь Крутой , Игорь Николаев , Михаил Шуфутинский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровавый передел: как убили детей — не героев и не…
Кровавый передел: как убили детей — не героев и не…
Гибель Валерия Харламова: что произошло на самом деле
Гибель Валерия Харламова: что произошло на самом деле
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
Видео
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
10:47
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Вещи
Пилот показал, что происходит в кабине во время трюков
08:29
Пилот показал, что происходит в кабине во время трюков
Люди
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
01:07
Ураган в Тюмени своротил сразу 3 башенных крана
Безумный мир
Китаец закурил в авто и взорвался
00:46
Китаец закурил в авто и взорвался
Люди
Какую катастрофу предсказал Стивен Хокинг в 2600 году
11:39
Какую катастрофу предсказал Стивен Хокинг в 2600 году
Люди
Баснословно дорогие домашние питомцы
13:16
Баснословно дорогие домашние питомцы
Безумный мир
Чем злоупотребляли египетские фараоны
09:15
Чем злоупотребляли египетские фараоны
Люди Истории
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение