"Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой. Появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго", — рассказал Игорь Николаев.