Люди показали самые уморительные выходки своих питомцев

Говорят, что жизнь с домашним питомцем становится более теплой, гармоничной и ответственной. Хотя и проблем с четвероногими любимцами не мало. Многие собаки, например, требуют такого внимания, времени и усилий, что лишь немногие хозяева смогут с этим справиться. При этом важно, как мы воспитываем своих питомцев.

1/12 Шикарный вид из окна. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Когда тебя с любимым разделяет стеклянная стена. Фото: Соцсети 3/12 "Грациозная лань в исполнении нашей собаки" Фото: Соцсети 4/12 Маскировка не удалась. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 "Зачем вы спрятали все мои игрушки!?" Фото: Соцсети 6/12 "Брат, поддержи ка!". Фото: Соцсети 7/12 Что на счет какао со вкусом теннисного мячика... Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Главное — это комфортный сон. Фото: Соцсети 9/12 Важно правильно подобрать цвет шикарной шевелюры. Фото: Соцсети 10/12 Совещание с молодыми специалистами. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Виниры по-собачьи. Фото: Соцсети 12/12 Почему бы не почесать носик... Фото: Соцсети

Ученые провели опрос 48 владельцев собак, выяснив особенности их поведения с питомцами и стиля их воспитания. Так, владельцы, которых ранее просили пройти опрос о стиле воспитания домашних животных, позже были приглашены, чтобы их собаки участвовали в трех поведенческих тестах: тест безопасной базы, тест на коммуникабельность и решаемая задача.

Выяснилось, что собаки с авторитетными владельцами (высокие ожидания, высокая отзывчивость) имели самый высокий уровень надежной привязанности, были очень социальными, чувствительными к социальному контексту и были более настойчивыми и успешными в решении задач, чем собаки с авторитарными владельцами (высокие ожидания, низкая отзывчивость) и снисходительными владельцами (низкие ожидания, низкая отзывчивость).