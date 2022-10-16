Люди показали самые уморительные выходки своих питомцев

Говорят, что жизнь с домашним питомцем становится более теплой, гармоничной и ответственной. Хотя и проблем с четвероногими любимцами не мало. Многие собаки, например, требуют такого внимания, времени и усилий, что лишь немногие хозяева смогут с этим справиться. При этом важно, как мы воспитываем своих питомцев.
Ученые провели опрос 48 владельцев собак, выяснив особенности их поведения с питомцами и стиля их воспитания. Так, владельцы, которых ранее просили пройти опрос о стиле воспитания домашних животных, позже были приглашены, чтобы их собаки участвовали в трех поведенческих тестах: тест безопасной базы, тест на коммуникабельность и решаемая задача.
Выяснилось, что собаки с авторитетными владельцами (высокие ожидания, высокая отзывчивость) имели самый высокий уровень надежной привязанности, были очень социальными, чувствительными к социальному контексту и были более настойчивыми и успешными в решении задач, чем собаки с авторитарными владельцами (высокие ожидания, низкая отзывчивость) и снисходительными владельцами (низкие ожидания, низкая отзывчивость).
Однако, какие бы послушные питомцы не были, они, как и люди, ведут себя иногда очень смешно. Придя домой после сложного рабочего дня, мы видим любимого пса, странно раскинувшего лапы, и тут же становимся веселее. Самые смешные выходки домашних питомцев — в подборке "Рамблера".