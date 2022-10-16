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3 часа назад

Люди показали самые уморительные выходки своих питомцев

Диана Товсепова

Говорят, что жизнь с домашним питомцем становится более теплой, гармоничной и ответственной. Хотя и проблем с четвероногими любимцами не мало. Многие собаки, например, требуют такого внимания, времени и усилий, что лишь немногие хозяева смогут с этим справиться. При этом важно, как мы воспитываем своих питомцев.

1/12 Шикарный вид из окна.
Фото: Соцсети
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2/12 Когда тебя с любимым разделяет стеклянная стена.
Фото: Соцсети
3/12 "Грациозная лань в исполнении нашей собаки"
Фото: Соцсети
4/12 Маскировка не удалась.
Фото: Соцсети
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5/12 "Зачем вы спрятали все мои игрушки!?"
Фото: Соцсети
6/12 "Брат, поддержи ка!".
Фото: Соцсети
7/12 Что на счет какао со вкусом теннисного мячика...
Фото: Соцсети
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8/12 Главное — это комфортный сон.
Фото: Соцсети
9/12 Важно правильно подобрать цвет шикарной шевелюры.
Фото: Соцсети
10/12 Совещание с молодыми специалистами.
Фото: Соцсети
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11/12 Виниры по-собачьи.
Фото: Соцсети
12/12 Почему бы не почесать носик...
Фото: Соцсети

Ученые провели опрос 48 владельцев собак, выяснив особенности их поведения с питомцами и стиля их воспитания. Так, владельцы, которых ранее просили пройти опрос о стиле воспитания домашних животных, позже были приглашены, чтобы их собаки участвовали в трех поведенческих тестах: тест безопасной базы, тест на коммуникабельность и решаемая задача.

Выяснилось, что собаки с авторитетными владельцами (высокие ожидания, высокая отзывчивость) имели самый высокий уровень надежной привязанности, были очень социальными, чувствительными к социальному контексту и были более настойчивыми и успешными в решении задач, чем собаки с авторитарными владельцами (высокие ожидания, низкая отзывчивость) и снисходительными владельцами (низкие ожидания, низкая отзывчивость).

Однако, какие бы послушные питомцы не были, они, как и люди, ведут себя иногда очень смешно. Придя домой после сложного рабочего дня, мы видим любимого пса, странно раскинувшего лапы, и тут же становимся веселее. Самые смешные выходки домашних питомцев — в подборке "Рамблера".

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