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Объедуха и касаточка: лучшие мемы о Масленице

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В России прошла Масленица. Традиции этого древнего славянского праздника связаны с проводом зимы и встречей весны.

Как пишет РИА Новости, в народе Масленицу всегда ждали, ласково и кратко называли "пеpебуха", "объедуха", "касаточка", "сахарные уста", "целовальница", "веселая", "честная масленица", "пеpепелочка", "ясочка".

Помимо широких народных гуляний и сжигания чучела одним из главных символов этого праздника являются блины — олицетворение солнца. Чем больше будет приготовлено и съедено блинов, тем быстрее наступит долгожданная весна.

В честь праздника мы собрали самые лучшие мемы о Масленице — в галерее "Рамблера".

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