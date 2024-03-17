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Сделано в СССР: какие бытовые приборы из «совка» можно выгодно продать

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Советские механические часы для многих советских мужчин были не просто полезным аксессуаром, но и выражением статусности и гордости.
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Советские механические часы для многих советских мужчин были не просто полезным аксессуаром, но и выражением статусности и гордости. 
© ТАСС
Сейчас стоимость часов таких марок, как "Полёт" и "Восток амфибия" может достигать 120 тысяч рублей.
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Сейчас стоимость часов таких марок, как "Полёт" и "Восток амфибия" может достигать 120 тысяч рублей.  
© ТАСС
СССР был одной из немногих стран, где массово производили зеркальные фотоаппараты. Советское правительство всячески поощряло создание фотокружков, поддерживало как фотографов-профессионалов, так и любителей.
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СССР был одной из немногих стран, где массово производили зеркальные фотоаппараты. Советское правительство всячески поощряло создание фотокружков, поддерживало как фотографов-профессионалов, так и любителей.  
© РИА Новости
Поэтому, даже спустя три десятилетия после распада страны, на рынке до сих пор можно найти фотоаппараты "Зенит" и "Любитель" практически в идеальном состоянии. Цена за такой лот может достигать 30 тысяч рублей.
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Поэтому, даже спустя три десятилетия после распада страны, на рынке до сих пор можно найти фотоаппараты "Зенит" и "Любитель" практически в идеальном состоянии. Цена за такой лот может достигать 30 тысяч рублей. 
© РИА Новости

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Также многие современные фотографы очень любят использовать советские объективы.
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Также многие современные фотографы очень любят использовать советские объективы. 
© ТАСС
Одним из самых знаменитых "стёкл" ушедшей эпохи считается Helios-40-2 85mm f/1.5, который любят за невероятный боке (размытие заднего фона). Стоимость этого объектива может достигать 40–70 тысяч рублей.
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Одним из самых знаменитых "стёкл" ушедшей эпохи считается Helios-40-2 85mm f/1.5, который любят за невероятный боке (размытие заднего фона). Стоимость этого объектива может достигать 40–70 тысяч рублей. 
© ТАСС
Вы удивитесь, но советские телевизоры "Рубин" и "Рекорд" из 70–80-х годов до сих пор в ходу.
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Вы удивитесь, но советские телевизоры "Рубин" и "Рекорд" из 70–80-х годов до сих пор в ходу. 
© ТАСС
Спросом у коллекционеров пользуются цветные модели, сохранившие яркость и чёткость изображения. Цена за такой экземпляр может превышать 50 тысяч рублей.
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Спросом у коллекционеров пользуются цветные модели, сохранившие яркость и чёткость изображения. Цена за такой экземпляр может превышать 50 тысяч рублей. 
© ТАСС
Мир уже далеко ушел от аналоговой эпохи. Сейчас сложно представить, что кто-то будет тратить деньги на покупку видеокассет, где может поместиться лишь один фильм.
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Мир уже далеко ушел от аналоговой эпохи. Сейчас сложно представить, что кто-то будет тратить деньги на покупку видеокассет, где может поместиться лишь один фильм. 
© ТАСС

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Тем не менее среди коллекционеров, есть люди, которые готовы выложить кругленькую сумму за советский видеомагнитофон. "Электроника ВМ-12" — одна из самых популярных моделей, сегодня её стоимость может быть от 20 до 40 тысяч рублей.
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Тем не менее среди коллекционеров, есть люди, которые готовы выложить кругленькую сумму за советский видеомагнитофон. "Электроника ВМ-12" — одна из самых популярных моделей, сегодня её стоимость может быть от 20 до 40 тысяч рублей. 
© ТАСС

Несмотря на то, что СССР прекратил существование более 30 лет назад, теплые воспоминания о той эпохе продолжают жить в сердцах миллионов людей. Советское наследие, культура и искусство до сих пор вызывают восхищение не только в нашей стране, но и за границей. Союз оставил после себя множество артефактов, за которыми сейчас охотятся множество коллекционеров. Мы уже привыкли, стоимость монет, бумажных банкнот, новогодних и детских советских игрушек может достигать немыслимых высот.

Журналисты издания Life, решили отойти от привычной сферы и подсчитали, сколько любители старины готовы отдать за бытовые предметы, произведенные под знаком качества "Сделано в СССР".

Пять самых ценных советских бытовых приборов — в галерее "Рамблера".

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