Несмотря на то, что СССР прекратил существование более 30 лет назад, теплые воспоминания о той эпохе продолжают жить в сердцах миллионов людей. Советское наследие, культура и искусство до сих пор вызывают восхищение не только в нашей стране, но и за границей. Союз оставил после себя множество артефактов, за которыми сейчас охотятся множество коллекционеров. Мы уже привыкли, стоимость монет, бумажных банкнот, новогодних и детских советских игрушек может достигать немыслимых высот.

Журналисты издания Life, решили отойти от привычной сферы и подсчитали, сколько любители старины готовы отдать за бытовые предметы, произведенные под знаком качества "Сделано в СССР".

Пять самых ценных советских бытовых приборов — в галерее "Рамблера".