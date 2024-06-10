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Я буду долго гнать велосипед: лучшие мемы

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Надпись на фото: Джо Байден снова в седле после падения с велосипеда
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Надпись на фото: Джо Байден снова в седле после падения с велосипеда 
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Велопрогулки – всегда отличная идея, но летом они особенно кстати. Кататься по залитому солнцем городу и любоваться живописными видами, наслаждаясь свежим ветерком...

Велосипед считается одним из самых экологически чистых видов транспорта. Ежедневные поездки благотворно влияют на здоровье и помогают поднять настроение и даже могут избавить от депрессии. Кроме того, велосипед считается одним из символов технического прогресса человечества. Ведь именно он послужил основой для других, более продвинутых транспортных средств.

Подборка популярных мемов о велосипеде – в галерее "Рамблера".

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