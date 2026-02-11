Названы 10 самых популярных сериалов 2025 года

Сервис «Индекс Кинопоиск Pro», измеряющий интерес россиян к отечественным и зарубежным сериалам, назвал самые популярные многосерийные проекты 2025 года. Результаты опубликованы на официальном сайте «Кинопоиска». Из российских сериалов в первую десятку вошли «Ландыши» (Wink), «Фишер» (Wink), «Универ» (ТНТ) и «Аутсорс» (Okko). «Рамблер» рассказывает о 10 самых востребованных сериалах прошедшего года и о том, как составлялся индекс.

© Siren Pictures Inc.

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

1. «Игра в кальмара» (15406 баллов)

Речь в южнокорейском сериале идёт об игре на выживание. Участники попадают на закрытый остров и выполняют задания, напоминающие традиционные корейские детские игры, но со смертельным исходом. По правилам в живых должен остаться только один, главный приз — более 35 миллионов долларов.

Третий сезон вышел на Netflix в конце июня 2025 года. Главный герой, победитель предыдущей игры Сон Ки-хун, снова участвует в состязаниях и пытается разоблачить организаторов жестокого шоу.

2. «Поднятие уровня в одиночку» (7597 баллов)

Японское аниме об охотниках на монстров, проникающих в наш мир через сверхъестественные врата. Главный герой, охотник низшего ранга Сон Джин У, оказывается на грани смерти — его чуть не убивают чудовища. Но этот опыт позволяет герою повысить свой уровень мастерства.

© A-1 Pictures; Aniplex

Проект был снят японской студией A-1 Pictures по веб-комиксу южнокорейского автора Чугона. Первый сезон выходил с января по март 2024 года, второй — с января по март 2025 года.

3. «Очень странные дела» (5835 баллов)

Сериал Netflix о компании друзей, расследующих сверхъестественные явления в небольшом американском городке Хоукинсе в середине 1980-х годов, начал выходить в 2016 году и быстро обрёл статус культового. В заключительном, пятом сезоне герои противостоят злодею Векне, который похищает детей, чтобы с их помощью уничтожить мир.

© Netflix

Netflix разбил показ завершающего сезона на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября 2025 года, месяц спустя стали доступны ещё три эпизода, а заключительную серию зрители увидели 31 декабря. «Очень странные дела» стал самым популярным проектом стримингового сервиса: согласно данным американского издания Variety, сериал посмотрели 1,2 миллиарда раз.

Читать рецензию «Рамблера»

4. «Монолог фармацевта» (5551 балл)

Японское аниме о дочери аптекаря Маомао, которую похитили и продали в императорский дворец в качестве служанки. Узнав, что дети правителя больны, девушка использует свои познания в фармацевтике и помогает вылечить наследников. Её переводят на новую должность, и Маомао погружается в дворцовые интриги. В 2025 году вышел второй сезон сериала.

© OLM Inc; TOHO animation

5. «Ландыши» (4735 баллов)

Первый сезон комедийной мелодрамы с элементами мюзикла стартовал в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. Главная героиня «Ландышей» Катя с детства живёт в Лондоне. После смерти родителей она становится наследницей трастового фонда и волей судеб попадает в Вологду, где вынуждена скрываться от недоброжелателей на территории военной части. Кате помогает военнослужащий Лёха. Поначалу главные герои не ладят, но затем влюбляются друг в друга. Сейчас в онлайн-кинотеатре можно посмотреть второй сезон проекта.

© «НМГ Студия»; «Всемирные русские студии»;«Удача XXI»

Читать рецензию «Рамблера»

Актриса Ника Здорик — о продолжении «Ландышей» и Жене Трофимове

6. «Фишер» (4310 баллов)

Главным героем первых двух сезонов остросюжетного сериала онлайн-платформы Wink стал ростовский следователь Евгений Боков в исполнении Ивана Янковского. В первом сезоне, вышедшем в 2023 году, Боков приезжает в Москву и помогает столичным оперативникам поймать маньяка, зверски убивающего мальчиков.

© Wink

Премьера второго сезона состоялась в мае 2025 года. Боков отправляется в южный курортный городок, где пропадают дети и молодые женщины. Планируется, что в будущем выйдет ещё два сезона проекта.

Читать рецензию «Рамблера»

7. «Сваты» (4294 балла)

Комедийный сериал включает в себя семь сезонов, которые транслировались по ТВ с 2008 по 2021 год, а теперь доступны в Сети. В центре сюжета — супруги Максим и Мария Ковалёвы и их родители: городские интеллигенты Юрий и Ольга Ковалёвы и сельские жители Иван и Валентина Будько. Сваты помогают Маше и Максиму воспитывать дочку Женю, решать семейные кризисы, ссорятся и мирятся между собой и даже пытаются открыть бизнес.

© Студия Квартал-95

8. «Универ» (3414 баллов)

Показ комедийного сериала о друзьях, живущих в университетском общежитии и испытывающих все радости и трудности студенчества, стартовал на ТНТ в 2008 году. Проект получил несколько продолжений, в том числе «Универ. Молодые», вышедшее в марте 2025 года и доступное в онлайн-кинотеатрах Okko, Premier и «Иви».

© 7АРТ

Речь в «Универе. Молодых» идёт о пятерых первокурсниках, которые заселяются в общежитие университета и встречают там героев, знакомых зрителям по предыдущим сезонам. Например, Кузю, который стал бизнесменом и главным спонсором университета. Или бывшую студентку Вику Бобр, выбравшую профессию преподавательницы.

9. «Ван-Пис» (3286 баллов)

Японский аниме-сериал, показ которого стартовал в 1999 году и продолжается до сих пор. Сюжет строится вокруг загадочного сокровища Ван-Пис, которое король пиратов Гол Д. Роджер спрятал в одном из уголков Земли. После смерти пирата за этим сокровищем охотится множество авантюристов. В их числе — мальчик Манки Ди Луффи: он собирает свою команду мореплавателей под названием «Пираты Соломенной шляпы» и отправляется вместе с ними бороздить океан в поисках Ван-Писа.

© 4 Kids Entertainment; FUNimation Productions Ltd.; Toei Animation

10. «Аутсорс» (3090 баллов)

Проект онлайн-кинотеатра Okko вышел в феврале 2025 года. Действие «Аутсорса» происходит в 1996 году накануне введения в России моратория на смертную казнь.

В одну из провинциальных тюрем приезжает новый сотрудник Константин. Он предлагает своим коллегам сделать бизнес на казнях осуждённых. По его замыслу приводить приговор в исполнение смогут близкие жертв преступников — за определённое вознаграждение.

© Продюсерская компания «Среда»

Сначала надсмотрщики удачно осуществляют эту задумку, но вскоре между Костей и его подельниками начинаются размолвки. «Аутсорс» стал одним из самых обсуждаемых сериалов прошедшего года.

Читать рецензию «Рамблера».

Как считается «Индекс Кинопоиск Pro»

Сервис анализирует интерес зрителей к проектам на основе данных о поиске информации о сериалах, переходах и посещениях связанных с сериалами интернет-страниц, в том числе страниц на сайтах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов, в энциклопедиях и других тематических ресурсах. Для анализа используются данные Google и Яндекса, в том числе Яндекс Браузера и Поиска, указано на официальной странице «Кинопоиска». В месяц в индексе учитываются около 250 миллионов подобных действий, все эти разнообразные заходы переводятся в единые баллы интереса.

На официальной странице стримингового сервиса отмечено, что при расчёте индекса не учитываются разные сезоны сериалов. Это объясняется в первую очередь особенностями поведения пользователей — часто при поиске информации о сериале они указывают только основное название проекта. «Атрибутировать такой интерес к конкретному сезону корректно нельзя», — указано на сайте «Кинопоиска».

Кровавый День сурка и таинственный День святого Валентина: киноновинки недели