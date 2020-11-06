В двадцать первом веке прогресс с каждым годом все быстрее движется вперед. Научные открытия в разных областях знаний совершаются едва ли не каждый день. Но многие сферы все еще ждут своего исследователя. Несмотря на большие успехи человеческий организм недостаточно изучен.

Возьмем, например, простой человеческий глаз. Это сложнейшая оптическая система, в которую входит множество различных элементов, выполняющих разные функции. Большую часть информации человек получает именно благодаря зрению, а мозг ее интерпретирует.

Мы собрали удивительные случаи, когда собственное зрение обманывает человека. В нашей галерее — необыкновенные оптические иллюзии. Эти фотографии можно долго рассматривать, пытаясь угадать, что же там изображено на самом деле.