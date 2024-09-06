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Подземный город и деревья из железа: как живут в Кубер-Педи

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Люди способны выживать в самых разных, порой крайне экстремальных условиях. Наш вид может выдерживать чрезвычайно низкие и высокие температуры, адаптироваться к недостатку кислорода в высокогорьях, строить дома на воде. Жителям австралийского городка Кубер-Педи также пришлось придумать оригинальный способ выживания, ведь в этой местности располагается одно из самых крупнейших месторождений опала в мире.

Датой основания поселения считается 1915 год. Изначально городок назывался «Опаловое месторождение Хребта Стюарта». Затем аборигены дали ему новое название Кубер-Педи, что означает «белый человек под землёй».

Местечко находится у восточной кромки Большой пустыни Виктория. Температура воздуха здесь в дневные часы превышает 40°C, часто бушуют песчаные бури и полностью отсутствует вода. Чтобы выжить в таких неблагоприятных условиях местные старатели стали строить подземные жилища. Обстановка в таком доме ничем не отличалась от обычной — здесь были спальни, гостиные, кухни и ванные комнаты. Довольно часто жилища сооружали прямо рядом с шахтой. Так старатели могли продолжать ходить на работу, даже если на поверхности бушевала лютая песчаная буря. Температура в таких домах всегда оставалась комфортной и в среднем не превышала 22°C.

В настоящее время рыть шахты на территории городка запрещено. Половина куберпедийцев уже переселились в традиционные дома со всеми привычными удобствами. Тем не менее часть жителей так и продолжают вести подземный образ жизни. Причиной тому стали путешественники, которые так норовят увидеть необычное поселение своими глазами. Кубер-Педи входит во многие туристические маршруты по Австралии. Ведь только здесь можно увидеть подземные церкви и кладбище, деревья, сваренные из кусочков железа и поля для гольфа с «передвижной травой».

Как выглядит австралийский подземный город — в галерее «Рамблера».

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