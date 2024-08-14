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Герой СССР: как сложилась судьба первого афганского космонавта

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Афганские летчики члены совместного советско-афганского экипажа Абдул Ахад Моманд (на переднем плане) и Масум Мухаммед Дауран Гулям
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Афганские летчики члены совместного советско-афганского экипажа Абдул Ахад Моманд (на переднем плане) и Масум Мухаммед Дауран Гулям 
© РИА Новости
Космонавт-исследователь Абдул Ахад Моманд (Республика Афганистан) в Звездном городке
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Космонавт-исследователь Абдул Ахад Моманд (Республика Афганистан) в Звездном городке 
© РИА Новости
Члены совместного советско-афганского экипажа космического корабля "Союз ТМ-6" - космонавт-исследователь из Афганистана Абдул Ахад Моманд и его дублер Масум Мухаммед Дауран Гулям (слева направо) во время подготовки к полету, назначенному на 29 августа 1988 года. Космонавты надевают спасательные костюмы "Форель", используемые в случае приводнения
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Члены совместного советско-афганского экипажа космического корабля "Союз ТМ-6" - космонавт-исследователь из Афганистана Абдул Ахад Моманд и его дублер Масум Мухаммед Дауран Гулям (слева направо) во время подготовки к полету, назначенному на 29 августа 1988 года. Космонавты надевают спасательные костюмы "Форель", используемые в случае приводнения 
© РИА Новости
Жители Казахстана хлебом-солью встречают космонавта-исследователя из Республики Афганистан Абдул Ахада Моманда
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Жители Казахстана хлебом-солью встречают космонавта-исследователя из Республики Афганистан Абдул Ахада Моманда  
© РИА Новости

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Участники советско-афганского космического полета на КК "Союз ТМ-6" командир корабля дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Владимир Афанасьевич Ляхов, гражданин Республики Афганистан, космонавт-исследователь Абдул Ахад Моманд, космонавт-исследователь СССР, врач Валерий Владимирович Поляков
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Участники советско-афганского космического полета на КК "Союз ТМ-6" командир корабля дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Владимир Афанасьевич Ляхов, гражданин Республики Афганистан, космонавт-исследователь Абдул Ахад Моманд, космонавт-исследователь СССР, врач Валерий Владимирович Поляков 
© РИА Новости
Летчик-космонавт СССР Владимир Ляхов и космонавт-исследователь Республики Афганистан Абдул Ахад Моманд во время встречи на казахской земле
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Летчик-космонавт СССР Владимир Ляхов и космонавт-исследователь Республики Афганистан Абдул Ахад Моманд во время встречи на казахской земле 
© РИА Новости
Один из членов экипажа, гражданин Республики Афганистан космонавт-исследователь, капитан Абдул Ахад Моманд. Советско-афганский космический экипаж. Тренировка на приводнение
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Один из членов экипажа, гражданин Республики Афганистан космонавт-исследователь, капитан Абдул Ахад Моманд. Советско-афганский космический экипаж. Тренировка на приводнение 
© РИА Новости
Летчик-космонавт СССР Владимир Ляхов и афганский космонавт Абдул Ахад Моманд с семьями в Звездном городке
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Летчик-космонавт СССР Владимир Ляхов и афганский космонавт Абдул Ахад Моманд с семьями в Звездном городке 
© РИА Новости
Летчик-космонавт СССР Владимир Ляхов (слева), космонавт-исследователь гражданин Республики Афганистан капитан Абдул Ахад Моманд (в центре) и врач Валерий Поляков (справа)
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Летчик-космонавт СССР Владимир Ляхов (слева), космонавт-исследователь гражданин Республики Афганистан капитан Абдул Ахад Моманд (в центре) и врач Валерий Поляков (справа) 
© РИА Новости

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Гражданин Республики Афганистан космонавт-исследователь Абдул Ахад Моманд
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Гражданин Республики Афганистан космонавт-исследователь Абдул Ахад Моманд 
© ТАСС
Международный экипаж космического корабля "Союз ТМ-6" перед стартом
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Международный экипаж космического корабля "Союз ТМ-6" перед стартом 
© ТАСС
Командир космического корабля "Союз ТМ-4" и основного экипажа "Мира" Владимир Георгиевич Титов, афганский космонавт-исследователь КК "Союз ТМ-6" Абдул Ахад Моманд, командир КК "Союз ТМ-6" Владимир Афанасьевич Ляхов, бортинженер КК "Союз ТМ-4" и основного экипажа "Мира" Муса Хираманович Манаров (слева направо) на советско-российской пилотируемой научно-исследовательской орбитальной станции "Мир"
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Командир космического корабля "Союз ТМ-4" и основного экипажа "Мира" Владимир Георгиевич Титов, афганский космонавт-исследователь КК "Союз ТМ-6" Абдул Ахад Моманд, командир КК "Союз ТМ-6" Владимир Афанасьевич Ляхов, бортинженер КК "Союз ТМ-4" и основного экипажа "Мира" Муса Хираманович Манаров (слева направо) на советско-российской пилотируемой научно-исследовательской орбитальной станции "Мир" 
© ТАСС
Афганский космонавт Абдул Ахад Моманд дает первое интервью после приземления
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Афганский космонавт Абдул Ахад Моманд дает первое интервью после приземления 
© ТАСС
Афганский космонавт Абдул Ахад Моманд, фотография из соцсетей
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Афганский космонавт Абдул Ахад Моманд, фотография из соцсетей  
© Соцсети

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Афганский космонавт Абдул Ахад Моманд, фотография из соцсетей
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Афганский космонавт Абдул Ахад Моманд, фотография из соцсетей  
© Соцсети

Советский Союз был настоящей мировой державой. Достижения СССР в мировой науке до сих пор остаются во многом непревзойденными. В конце 1960-х годов в советской космонавтике возникла программа «Интеркосмос», благодаря которой за пределами Земли побывали несколько космонавтов из дружественных стран. Одним из них стал первый и единственный на данный момент покоритель космоса из Афганистана Абдул Ахад Моманд.

Абдул Моманд родился 1 января 1959 в провинции Газни. В 19 лет будущий афганский космонавт был призван в армию и направлен в СССР для получения военного образования. Учился в Краснодарском и Киевском военно-авиационных училищах. По возвращении служил в ВВС Афганистана.

В 1987 году Моманд окончил Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и сразу же написал заявку на зачисление в отряд космонавтов. Абдул стал одним из восьми кандидатов совместного советско-афганского космического полёта. Уже в следующим году он совершил космический полёт на корабле «Союз ТМ-6» на советскую орбитальную станцию «Мир» вместе с командиром корабля Владимиром Ляховым и врачом-космонавтом Валерием Поляковым.

После возвращения на Землю Абдул Моманд буквально стал национальным героем. Афганские власти наградили его элитной квартирой в Кабуле, лимузином и дали должность замминистра гражданской авиации. В СССР Моманду вручили звезду Героя Советского Союза.

В 1994 году жизнь первого афганского космонавта резко изменилась. Во время командировки Абдулы в Индию, где он расследовал коррупционный скандал, связанный с национальной авиакомпанией, столицу Афганистана Кабул захватили моджахеды. Моманд не без оснований опасался за свою жизни и решил не возвращаться на родину. Его жене вместе с детьми удалось выбраться из охваченной хаосом гражданской войны страны. Семья начала искать новое пристанище и первым делом Герой Советского Союза обратился в посольство России. Увы, но по неизвестной причине афганскому космонавту отказали в визе.

В итоге, Абдула был вынужден бежать в Германию, где вначале работал рабочим в типографии. Моманд до сих пор живёт в Штутгарте и владеет небольшой фирмой.

Судьба первого космонавта Афганистана в фотографиях — в галерее «Рамблера».