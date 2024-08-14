Герой СССР: как сложилась судьба первого афганского космонавта

Советский Союз был настоящей мировой державой. Достижения СССР в мировой науке до сих пор остаются во многом непревзойденными. В конце 1960-х годов в советской космонавтике возникла программа «Интеркосмос», благодаря которой за пределами Земли побывали несколько космонавтов из дружественных стран. Одним из них стал первый и единственный на данный момент покоритель космоса из Афганистана Абдул Ахад Моманд.

Абдул Моманд родился 1 января 1959 в провинции Газни. В 19 лет будущий афганский космонавт был призван в армию и направлен в СССР для получения военного образования. Учился в Краснодарском и Киевском военно-авиационных училищах. По возвращении служил в ВВС Афганистана.

В 1987 году Моманд окончил Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и сразу же написал заявку на зачисление в отряд космонавтов. Абдул стал одним из восьми кандидатов совместного советско-афганского космического полёта. Уже в следующим году он совершил космический полёт на корабле «Союз ТМ-6» на советскую орбитальную станцию «Мир» вместе с командиром корабля Владимиром Ляховым и врачом-космонавтом Валерием Поляковым.

После возвращения на Землю Абдул Моманд буквально стал национальным героем. Афганские власти наградили его элитной квартирой в Кабуле, лимузином и дали должность замминистра гражданской авиации. В СССР Моманду вручили звезду Героя Советского Союза.

В 1994 году жизнь первого афганского космонавта резко изменилась. Во время командировки Абдулы в Индию, где он расследовал коррупционный скандал, связанный с национальной авиакомпанией, столицу Афганистана Кабул захватили моджахеды. Моманд не без оснований опасался за свою жизни и решил не возвращаться на родину. Его жене вместе с детьми удалось выбраться из охваченной хаосом гражданской войны страны. Семья начала искать новое пристанище и первым делом Герой Советского Союза обратился в посольство России. Увы, но по неизвестной причине афганскому космонавту отказали в визе.

В итоге, Абдула был вынужден бежать в Германию, где вначале работал рабочим в типографии. Моманд до сих пор живёт в Штутгарте и владеет небольшой фирмой.

Судьба первого космонавта Афганистана в фотографиях — в галерее «Рамблера».