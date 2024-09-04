Секретное убежище Сталина: как выглядит исполинский бункер «Отца народов»

В феврале 1942 года в Самара (тогда город носил название Куйбышев) началось строительство одно из самых секретных объектов эпохи СССР - бункера Иосифа Сталина. Исполинское подземное сооружение глубиной в 37 метров, полностью скрытое от посторонних глаз, расположилось под зданием современной Академии культуры и искусства, в котором ранее располагался Куйбышевский областной комитет КПСС.

Несмотря на то, что бункер был построен всего за восемь месяцев, проект оборудовали по самому последнему слову техники той эпохи. В убежище есть автономная система регенерации воздуха и своя электростанция. Для передвижения между подземными этажами установили лифты. На самом нижнем уровне находится зал заседаний для 115 человек и комната отдыха, предназначенная лично для Сталина.

По расчетам проектировщиков, убежище могло выдержать прямое попадание самой большой авиационной бомбы того времени. Интересно, что в целом укрытие является точной копией конструкции станции метро «Аэропорт» в Москве, выполненной вертикально. Он превосходит размерами все известные подобные объекты военной эпохи.

Бункер и по сегодняшний день сохранил герметичность и рассчитан на полную автономность в течение пяти суток. Также до сих пор функционируют все критически важные системы объекта.

Секретность с убежища сняли в 1990 году. Сейчас в бункере организован музей гражданской обороны. До сих пор доподлинно не известно, посещал ли советский лидер этот объект. Но есть свидетельства, что во время эвакуации дочь Сталина Светлана жила лишь в нескольких кварталах от бункера.

Как выглядит одно из самых секретных убежищ СССР — галерее «Рамблера».