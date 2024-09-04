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Секретное убежище Сталина: как выглядит исполинский бункер «Отца народов»

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Бункер, построенный для И.В. Сталина, в Самаре
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Бункер, построенный для И.В. Сталина, в Самаре 
© ТАСС
Рабочее кресло в зале заседаний Ставки Верховного главнокомандующего И.В. Сталина в секретном бункере
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Рабочее кресло в зале заседаний Ставки Верховного главнокомандующего И.В. Сталина в секретном бункере 
© ТАСС
Вход в бункер, построенный в годы ВОВ для И.В. Сталина
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Вход в бункер, построенный в годы ВОВ для И.В. Сталина 
© ТАСС
В бункере, построенном в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР И. В. Сталина в годы Великой Отечественной войны
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В бункере, построенном в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР И. В. Сталина в годы Великой Отечественной войны 
© ТАСС

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Бункер, построенный для И.В. Сталина, в Самаре
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Бункер, построенный для И.В. Сталина, в Самаре 
© ТАСС
Бункер, построенный для И.В. Сталина, в Самаре
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Бункер, построенный для И.В. Сталина, в Самаре 
© ТАСС
Ворота на территории Куйбышевского государственного института культуры на улице Михаила Фрунзе, бывшего здания Куйбышевского областного комитета КПСС, во дворе которого находится вход в рассекреченный командный пункт-бомбоубежище "Объект № 1"
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Ворота на территории Куйбышевского государственного института культуры на улице Михаила Фрунзе, бывшего здания Куйбышевского областного комитета КПСС, во дворе которого находится вход в рассекреченный командный пункт-бомбоубежище "Объект № 1" 
© ТАСС
Посетители в зале "Куйбышев - 2-я столица СССР в годы войны 1941 - 1945 годах" Исторического музея гражданской обороны Самарской области в рассекреченном командном пункте-бомбоубежище "Объект № 1", созданном в качестве резервного местонахождения ставки Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР, секретаря ЦК ВКП(б), Председателя Совета Народных комиссаров СССР Иосифа Виссарионовича Сталина в 1942 году во время Великой Отечественной войны
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Посетители в зале "Куйбышев - 2-я столица СССР в годы войны 1941 - 1945 годах" Исторического музея гражданской обороны Самарской области в рассекреченном командном пункте-бомбоубежище "Объект № 1", созданном в качестве резервного местонахождения ставки Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР, секретаря ЦК ВКП(б), Председателя Совета Народных комиссаров СССР Иосифа Виссарионовича Сталина в 1942 году во время Великой Отечественной войны 
© ТАСС
Кабинет И. В. Сталина
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Кабинет И. В. Сталина 
© РИА Новости

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Зал заседаний Ставки Верховного главнокомандующего И. В. Сталина в секретном бункере
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Зал заседаний Ставки Верховного главнокомандующего И. В. Сталина в секретном бункере 
© РИА Новости
Санузел в "Бункере Сталина", который был создан в годы Великой Отечественной войны на глубине 37 м в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина
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Санузел в "Бункере Сталина", который был создан в годы Великой Отечественной войны на глубине 37 м в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина 
© РИА Новости
"Бункер Сталина" - самый мощный из ныне рассекреченных бункеров
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"Бункер Сталина" - самый мощный из ныне рассекреченных бункеров 
© РИА Новости
Комната отдыха в "Бункере Сталина"
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Комната отдыха в "Бункере Сталина" 
© РИА Новости
Музей "Бункер Сталина" в Самаре
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Музей "Бункер Сталина" в Самаре 
© РИА Новости

В феврале 1942 года в Самара (тогда город носил название Куйбышев) началось строительство одно из самых секретных объектов эпохи СССР - бункера Иосифа Сталина. Исполинское подземное сооружение глубиной в 37 метров, полностью скрытое от посторонних глаз, расположилось под зданием современной Академии культуры и искусства, в котором ранее располагался Куйбышевский областной комитет КПСС.

Несмотря на то, что бункер был построен всего за восемь месяцев, проект оборудовали по самому последнему слову техники той эпохи. В убежище есть автономная система регенерации воздуха и своя электростанция. Для передвижения между подземными этажами установили лифты. На самом нижнем уровне находится зал заседаний для 115 человек и комната отдыха, предназначенная лично для Сталина.

По расчетам проектировщиков, убежище могло выдержать прямое попадание самой большой авиационной бомбы того времени. Интересно, что в целом укрытие является точной копией конструкции станции метро «Аэропорт» в Москве, выполненной вертикально. Он превосходит размерами все известные подобные объекты военной эпохи.

Бункер и по сегодняшний день сохранил герметичность и рассчитан на полную автономность в течение пяти суток. Также до сих пор функционируют все критически важные системы объекта.

Секретность с убежища сняли в 1990 году. Сейчас в бункере организован музей гражданской обороны. До сих пор доподлинно не известно, посещал ли советский лидер этот объект. Но есть свидетельства, что во время эвакуации дочь Сталина Светлана жила лишь в нескольких кварталах от бункера.

Как выглядит одно из самых секретных убежищ СССР — галерее «Рамблера».

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