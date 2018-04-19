До тошноты: жизнь в стиле Барби 

1/10 Киттен Кай Сера уже в течение тридцати лет живет в окружении вещей любимого розового цвета и называет себя "единственной в мире фанаткой розового". Фото: @kittenkaysera

2/10 Ее дом похож на особняк куклы Барби: абсолютно все предметы в нем имеют розовый оттенок разной интенсивности. Вплоть до мыла и туалетной бумаги. Фото: @kittenkaysera

3/10 Кабриолет "Розовой Леди Голливуда", разумеется, тоже выкрашен в розовый цвет. Фото: @kittenkaysera

4/10 Окраской собственных волос в любимый оттенок Киттен Кай Сера не ограничилась. "Розовая лихорадка" отразилась и на ее любимой собачке: шерсть песика хозяйка подкаршивает свекольным соком. Фото: @kittenkaysera

5/10 Про то, какой цвет в одежде предпочитает Киттен, упоминать, наверно, не стоит? Фото: @kittenkaysera

6/10 "Для меня просто нереально надеть что-нибудь, кроме розового. К тому же это облегчает жизнь: не надо думать о сочетаемости цветов", — признается женщина. Фото: @kittenkaysera

7/10 Сейчас Киттен очень популярна в Калифорнии, но, как она признается, для того, чтобы начать карьеру в Голливуде, ей пришлось продать машину. При этом даме даже в голову не пришло выставить на продажу хоть одну свою розовую вещь. Фото: @kittenkaysera

8/10 Киттен знает, что некоторые считают ее странной, но заявляет, что ей нравится быть "розовым фламинго в мире голубей". Фото: @kittenkaysera

9/10 Даже странно, что в кадр попали белые тюльпаны... Или все же они бледно-розовые? Фото: @kittenkaysera