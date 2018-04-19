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До тошноты: жизнь в стиле Барби
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До тошноты: жизнь в стиле Барби 

Рамблер 3 часа назад
Что бывает, когда увлечение чем-то доходит до предела.
1/10  Киттен Кай Сера уже в течение тридцати лет живет в окружении вещей любимого розового цвета и называет себя "единственной в мире фанаткой розового".
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2/10  Ее дом похож на особняк куклы Барби: абсолютно все предметы в нем имеют розовый оттенок разной интенсивности. Вплоть до мыла и туалетной бумаги.
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3/10  Кабриолет "Розовой Леди Голливуда", разумеется, тоже выкрашен в розовый цвет.
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4/10  Окраской собственных волос в любимый оттенок Киттен Кай Сера не ограничилась. "Розовая лихорадка" отразилась и на ее любимой собачке: шерсть песика хозяйка подкаршивает свекольным соком.
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5/10  Про то, какой цвет в одежде предпочитает Киттен, упоминать, наверно, не стоит?
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6/10  "Для меня просто нереально надеть что-нибудь, кроме розового. К тому же это облегчает жизнь: не надо думать о сочетаемости цветов", — признается женщина.
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7/10  Сейчас Киттен очень популярна в Калифорнии, но, как она признается, для того, чтобы начать карьеру в Голливуде, ей пришлось продать машину. При этом даме даже в голову не пришло выставить на продажу хоть одну свою розовую вещь.
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8/10  Киттен знает, что некоторые считают ее странной, но заявляет, что ей нравится быть "розовым фламинго в мире голубей".
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9/10  Даже странно, что в кадр попали белые тюльпаны... Или все же они бледно-розовые?
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10/10  "Для меня розовый цвет — это вдохновение", — говорит Киттен. И добавляет, что очень радуется тому, что поклонники порой пополняют ее "копилку" розовых вещей новыми предметами.
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Если вы считаете, что выражения "надеть розовые очки" и "видеть жизнь в розовом цвете" — это лишь метафоры, вы ошибаетесь. Американка Киттен Кай Сера доказала, что сделать мир вокруг себя ярким вполне возможно в самом прямом смысле этого слова.
52-летняя жительница Калифорнии настолько любит розовый цвет, что решила окружить себя вещами лишь этого оттенка. Правда, на свою прихоть даме пришлось потратить кругленькую сумму: "розовый мир" обошелся Киттен почти в 1,5 миллиона долларов.
Зато теперь фанатка розового цвета абсолютно счастлива, популярна и живет в свое удовольствие. А недавно ее официально признали Самой розовой персоной в мире.
Листайте фотогалерею, но предупреждаем — содержание розового цвета на снимках просто зашкаливает.
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