Самые длинные существа, известные науке

Сетчатый питон. Длина: 12,2 метра. Самая длинная змея в мире. Чаще всего в природе встречаются экземпляры по 7-7,5 метров, но в одном из зоопарков Австралии долгое время жил рекордсмен, питон Дейв, выросший аж до 12,2 метров.

7/7 Сетчатый питон. Длина: 12,2 метра. Самая длинная змея в мире. Чаще всего в природе встречаются экземпляры по 7-7,5 метров, но в одном из зоопарков Австралии долгое время жил рекордсмен, питон Дейв, выросший аж до 12,2 метров.

Гигантская анаконда. Длина: 11,43 метра. В настоящий момент длиннейшей анакондой в мире считается змея, которую передали в дар Нью-Йоркскому зоологическому обществу. 9 метров и 130 килограммов — опаснейшее сочетание параметров. Но несколькими годами ранее фермеры Колумбии наткнулись на еще более крупный экземпляр: пойманная ими анаконда достигала почти двенадцати метров в длину.

6/7 Гигантская анаконда. Длина: 11,43 метра. В настоящий момент длиннейшей анакондой в мире считается змея, которую передали в дар Нью-Йоркскому зоологическому обществу. 9 метров и 130 килограммов — опаснейшее сочетание параметров. Но несколькими годами ранее фермеры Колумбии наткнулись на еще более крупный экземпляр: пойманная ими анаконда достигала почти двенадцати метров в длину.

Бирманский питон. Длина: 9,15 метров. Бирманский, или темный тигровый питон способен вырастать до 9,15 метров — именно такой был пойман зоологами на Кубе. Однако чаще всего длина представителей этого вида не превышает пяти метров.

5/7 Бирманский питон. Длина: 9,15 метров. Бирманский, или темный тигровый питон способен вырастать до 9,15 метров — именно такой был пойман зоологами на Кубе. Однако чаще всего длина представителей этого вида не превышает пяти метров.

Королевская кобра. Длина: 5,6 метра. А это — самая крупная из отряда ядовитых змей. Средняя длина королевской кобры — около 4 метров, рекордсмен же достигал пяти с половиной метров.

3/7 Королевская кобра. Длина: 5,6 метра. А это — самая крупная из отряда ядовитых змей. Средняя длина королевской кобры — около 4 метров, рекордсмен же достигал пяти с половиной метров.

Удав. Длина: 4 метра. Кинематограф превратил удава в опаснейшее создание, способное вырастать до невероятных размеров. В реальности же, длина обыкновенного питона не превышает четырех метров, а питается он мелкими млекопитающими и птицами.

2/7 Удав. Длина: 4 метра. Кинематограф превратил удава в опаснейшее создание, способное вырастать до невероятных размеров. В реальности же, длина обыкновенного питона не превышает четырех метров, а питается он мелкими млекопитающими и птицами.

Черная мамба. Длина: 4,5 метров. Одного укуса черной мамбы хватит, чтобы свалить буйвола. Человек же почти не имеет шанса выжить: яд слишком быстро распространяется по организму. Ко всему прочему, эта змея невероятно быстра и способна развивать до 19 км/ч по ровной местности.

1/7 Черная мамба. Длина: 4,5 метров. Одного укуса черной мамбы хватит, чтобы свалить буйвола. Человек же почти не имеет шанса выжить: яд слишком быстро распространяется по организму. Ко всему прочему, эта змея невероятно быстра и способна развивать до 19 км/ч по ровной местности.

Люди могут быть высокими или низкими, худыми или толстыми, но мы никогда не оцениваем наши тела по длине. Это может объяснить, почему длинные существа всегда привлекают наш взгляд. А в любой дискуссии о длинных животных есть неоспоримые лидеры: змеи.

Даже самые небольшие особи этих пресмыкающихся наводят страх, что уж говорить о более крупных их сородичах. Даже представить себе, что можно повстречаться со змеей, длина которой больше 10 метров, ужасно. Между тем, это вполне реально.

Вот несколько самых крупных представителей пресмыкающихся. Листайте фотогалерею.