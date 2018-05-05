Самые длинные существа, известные науке 

Люди могут быть высокими или низкими, худыми или толстыми, но мы никогда не оцениваем наши тела по длине. Это может объяснить, почему длинные существа всегда привлекают наш взгляд. А в любой дискуссии о длинных животных есть неоспоримые лидеры: змеи.
Даже самые небольшие особи этих пресмыкающихся наводят страх, что уж говорить о более крупных их сородичах. Даже представить себе, что можно повстречаться со змеей, длина которой больше 10 метров, ужасно. Между тем, это вполне реально.
Вот несколько самых крупных представителей пресмыкающихся. Листайте фотогалерею.