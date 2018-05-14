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Женские трусики против гравитации
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Женские трусики против гравитации 

Bigpicture.ru 5 часов назад
Серия картин «Падающие трусики» появилась в 1940-х годах и сделала своего создателя знаменитым.
1/7  Художник показал все возможные ситуации, в которых женские трусики могут предательски соскочить.
Фото:
2/7  На прогулке с собакой.
Фото:
3/7  Во время игры в гольф.
Фото:
4/7  На автобусной остановке.
Фото:
5/7  Когда пробило колесо.
Фото:
6/7  На почте.
Фото:
7/7  Когда выходишь из машины.
Фото:
Серия картин «Падающие трусики» появилась в 40-х годах XX века и сделала своего создателя знаменитым. За следующие 20 лет художник из Чикаго Арт Фрам исправно создавал новые визуальные истории о том, как девушки оказывались в страшно неловкой ситуации — вокруг мужчины, все валится из рук, а шелковое белье слетает вниз по стройным ножкам.
На первый взгляд кажется, что эта серия не о сексуальности, а скорее о бреде — ну как нижнее белье на резинке может слететь пусть даже от сильного порыва ветра? На это есть только один ответ — на все воля художника.
Работы про барышень в неловкой ситуации были созданы художником для календаря компании «Джозеф Гувер и сыновья» (Joeseph C. Hoover and Sons), которая занималась изготовлением и распространением постеров, картин и гравюр.
Если приглядеться ко всем картинам, то можно увидеть еще один связующий элемент. Практически везде у дамы в руках пакет с продуктами, из которого торчит сельдерей.
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