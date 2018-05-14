Женские трусики против гравитации

Серия картин «Падающие трусики» появилась в 40-х годах XX века и сделала своего создателя знаменитым. За следующие 20 лет художник из Чикаго Арт Фрам исправно создавал новые визуальные истории о том, как девушки оказывались в страшно неловкой ситуации — вокруг мужчины, все валится из рук, а шелковое белье слетает вниз по стройным ножкам.

На первый взгляд кажется, что эта серия не о сексуальности, а скорее о бреде — ну как нижнее белье на резинке может слететь пусть даже от сильного порыва ветра? На это есть только один ответ — на все воля художника.

Работы про барышень в неловкой ситуации были созданы художником для календаря компании «Джозеф Гувер и сыновья» (Joeseph C. Hoover and Sons), которая занималась изготовлением и распространением постеров, картин и гравюр.

Если приглядеться ко всем картинам, то можно увидеть еще один связующий элемент. Практически везде у дамы в руках пакет с продуктами, из которого торчит сельдерей.