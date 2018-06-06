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Мужчины показали, что у них под бородой
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Мужчины показали, что у них под бородой 

Рамблер 1 час назад
Самые неожиданные ракурсы для селфи с бородой — в нашей галерее.
1/8  Что? Да!
Фото:
2/8  Приверженец минимализма.
Фото:
3/8  Все пучком.
Фото:
4/8  Рррррр!
Фото:
5/8  А у вас — дерево на бороде выросло!
Фото:
6/8  Кто здесь?
Фото:
7/8  Носи усы.
Фото:
8/8  Выразительный взгляд.
Фото:
Все не то, чем кажется — эту истину заботливые мамы вкладывают в головы своих детей. Дети выросли и начали экспериментировать. Например, с бородами.
В Instagram набирает популярность новый тренд, мужчины фотографируют свои бороды снизу и показывают, как они выглядят. Некоторые пририсовывают глаза и усы, другие ищут необычные ракурсы, а кто-то не ленится сделать коллаж. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, способы развлечься, если у вас есть борода. А если нет, может быть, вы захотите ее отрастить, посмотрев эти кадры.
Специалисты-трихологи советуют есть пищу, богатую витаминами, регулярно делать массаж подбородка, чтобы увеличить приток крови к волосяным луковицам. Это стимулирует их рост.
В нашей галерее — самые неожиданные ракурсы для селфи с бородой.
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