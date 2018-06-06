Мужчины показали, что у них под бородой

А у вас — дерево на бороде выросло!

5/8 А у вас — дерево на бороде выросло!

Все не то, чем кажется — эту истину заботливые мамы вкладывают в головы своих детей. Дети выросли и начали экспериментировать. Например, с бородами.

В Instagram набирает популярность новый тренд, мужчины фотографируют свои бороды снизу и показывают, как они выглядят. Некоторые пририсовывают глаза и усы, другие ищут необычные ракурсы, а кто-то не ленится сделать коллаж. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, способы развлечься, если у вас есть борода. А если нет, может быть, вы захотите ее отрастить, посмотрев эти кадры.

Специалисты-трихологи советуют есть пищу, богатую витаминами, регулярно делать массаж подбородка, чтобы увеличить приток крови к волосяным луковицам. Это стимулирует их рост.

В нашей галерее — самые неожиданные ракурсы для селфи с бородой.