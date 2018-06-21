Ни дня без селфи 

С появлением мощных фронтальных камер и приложений для смартфонов с самыми разнообразными фильтрами селфи стали настолько популярны, что в мире начали отмечать День селфи. Этот праздник появился в 2014 году благодаря диджею Рику МакНили из Техаса. В этот день пользователи активнее публикуют фото себя любимых, стараясь удивить друзей, подписчиков и фоловеров.
В этот день мы собрали самые смешные и провальные селфи, которые неизменно веселят Сеть.
Кстати, Роспотребнадзор уже предупреждал россиян о возможности распространения педикулеза среди подростков из-за чрезмерного увлечения селфи. Но не только этим опасна любовь к селфи. Некоторые люди в попытке произвести впечатление на окружающих необычной фотографией рискуют жизнью — встают на на край пропасти, забираются на небоскребы, высовываются из автомобиля на полной скорости — такие снимки, к сожалению, могут стать посмертными. Не жертвуйте собственной безопасностью ради возможности прославиться, берегите себя!