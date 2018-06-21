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Ни дня без селфи
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Ни дня без селфи 

Рамблер 4 часа назад
Мы собрали самые смешные и провальные селфи, которые неизменно веселят Сеть.
1/10  Селфи с верблюдом. Действительно, что могло пойти не так?
Фото:
2/10  Нет, вам показалось.
Фото:
3/10  Как показывает практика, селфи в ванной — самые смешные.
Фото:
4/10  Наш любимый жанр "парень сфоткал, пока я спала".
Фото:
5/10  Всегда проверяйте задний план. Серьезно.
Фото:
6/10  Хотя, если в кадре обе руки, то никто ничего не заподозрит.
Фото:
7/10  Героическое селфи в нужном месте и в нужное время.
Фото:
8/10  Когда ты самый красивый, но никому не нравишься.
Фото:
9/10  Александр Белл делает селфи на свой телефон (но это не точно).
Фото:
10/10  Выглядит убедительно.
Фото:
С появлением мощных фронтальных камер и приложений для смартфонов с самыми разнообразными фильтрами селфи стали настолько популярны, что в мире начали отмечать День селфи. Этот праздник появился в 2014 году благодаря диджею Рику МакНили из Техаса. В этот день пользователи активнее публикуют фото себя любимых, стараясь удивить друзей, подписчиков и фоловеров.
В этот день мы собрали самые смешные и провальные селфи, которые неизменно веселят Сеть.
Кстати, Роспотребнадзор уже предупреждал россиян о возможности распространения педикулеза среди подростков из-за чрезмерного увлечения селфи. Но не только этим опасна любовь к селфи. Некоторые люди в попытке произвести впечатление на окружающих необычной фотографией рискуют жизнью — встают на на край пропасти, забираются на небоскребы, высовываются из автомобиля на полной скорости — такие снимки, к сожалению, могут стать посмертными. Не жертвуйте собственной безопасностью ради возможности прославиться, берегите себя!
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