Ни дня без селфи

Александр Белл делает селфи на свой телефон (но это не точно).

9/10 Александр Белл делает селфи на свой телефон (но это не точно).

Когда ты самый красивый, но никому не нравишься.

8/10 Когда ты самый красивый, но никому не нравишься.

Героическое селфи в нужном месте и в нужное время.

7/10 Героическое селфи в нужном месте и в нужное время.

Хотя, если в кадре обе руки, то никто ничего не заподозрит.

6/10 Хотя, если в кадре обе руки, то никто ничего не заподозрит.

Селфи с верблюдом. Действительно, что могло пойти не так?

1/10 Селфи с верблюдом. Действительно, что могло пойти не так?

С появлением мощных фронтальных камер и приложений для смартфонов с самыми разнообразными фильтрами селфи стали настолько популярны, что в мире начали отмечать День селфи. Этот праздник появился в 2014 году благодаря диджею Рику МакНили из Техаса. В этот день пользователи активнее публикуют фото себя любимых, стараясь удивить друзей, подписчиков и фоловеров.

В этот день мы собрали самые смешные и провальные селфи, которые неизменно веселят Сеть.