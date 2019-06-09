Мужчины отвоевывают каблуки и шест

Популярная сегодня шестовая акробатика привлекает все больше поклонников среди сильной половины человечества. Где, как не здесь, требуется железная хватка, стальные нервы, высокий болевой порог и терпеливость? Словом, на каждой тренировке приходится задействовать все те качества, которые присущи настоящему мужчине.

А вот внешний вид спортсменов у кого-то вызывает негодование. Эти изящные акробаты — не хрупкие дамы. Кто-то из них, возможно, работает на обычной "мужской" работе, у кого-то — семья и дети, кто-то же просто хочет жить в свободном от предрассудков обществе.

Пилонный спорт — это сложно, больно и дорого. А для сильной половины нагрузка усугубляется еще и психологическим давлением, исходящим от окружающих.

Немного от том, как выглядит мужской полденс — в нашей фотогалерее.