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Мужчины отвоевывают каблуки и шест 

Рамблер 9 часов назад
Популярная сегодня шестовая акробатика привлекает все больше поклонников среди сильной половины человечества. Где, как не здесь, требуется железная хватка, стальные нервы, высокий болевой порог и терпеливость? Словом, на каждой тренировке приходится задействовать все те качества, которые присущи настоящему мужчине.
А вот внешний вид спортсменов у кого-то вызывает негодование. Эти изящные акробаты — не хрупкие дамы. Кто-то из них, возможно, работает на обычной "мужской" работе, у кого-то — семья и дети, кто-то же просто хочет жить в свободном от предрассудков обществе.
Пилонный спорт — это сложно, больно и дорого. А для сильной половины нагрузка усугубляется еще и психологическим давлением, исходящим от окружающих.
Немного от том, как выглядит мужской полденс — в нашей фотогалерее.
Безумный мир , Фото
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