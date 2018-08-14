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Нелепые чучела из-под рук горе-таксидермистов
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Нелепые чучела, вышедшие из-под рук горе-таксидермистов 

Рамблер 6 часов назад
У знаменитого «упоротого» лиса, ставшего мемом, появились конкуренты.
1/19  Сильно удивлен.
Фото:
2/19  Немного приуныл.
Фото:
3/19  Утро понедельника.
Фото:
4/19  Помогите.
Фото:
5/19  Злой кот.
Фото:
6/19  Недовольная лиса.
Фото:
7/19  Взгляд в душу.
Фото:
8/19  Когда наступили на лапу.
Фото:
9/19  Панда из страшного сна.
Фото:
10/19  У себя дома.
Фото:
11/19  Подозрительный взгляд.
Фото:
12/19  Смотрит с высока.
Фото:
13/19  "За что ты так со мной?"
Фото:
14/19  Сумасшедшие лисы.
Фото:
15/19  Когда из тебя сделали табуретку.
Фото:
16/19  Вечно довольный.
Фото:
17/19  Покажет вам, где раки зимуют.
Фото:
18/19  Осторожно, злая собака.
Фото:
19/19  Когда предстоит пережить серьезный разговор.
Фото:
Таксидермия как род деятельности сама по себе вызывает много споров. Тем не менее, искусство создания чучел животных требует сноровки — это факт. Мастера-таксидермисты гордятся своими произведениями, но людей, желающих приобрести в частную коллекцию чучело из мертвого животного, не так уж много, но определенный пласт ценителей, безусловно, есть.
На самом деле, самый узнаваемый (и, как ни парадоксально, с тех пор уже всеми забытый) символ новой таксидермии появился еще в далеком 1731 году. Им по иронии судьбы стал обыкновенный лев из Грипсхольмского замка. При жизни он был любимым зверем короля Швеции. После смерти животного монарх захотел увековечить память о нем — льва превратили в чучело. Никто не знает, в какой момент рука мастера дрогнула и, как говорится, что-то пошло не так, но что вышло — то вышло. А получилось нечто поразительной нелепости, забавляющее своим видом всех любопытствующих.
Соцсети
Но грипсхольмским львом дело не ограничилось. История знает множество фактов создания горе-чучел. Мы собрали самые выдающиеся экспонаты народного творчества. Главные конкуренты "упоротого" лиса — в нашей фотогалерее.
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