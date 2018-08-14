Нелепые чучела из-под рук горе-таксидермистов

Нелепые чучела, вышедшие из-под рук горе-таксидермистов

"За что ты так со мной?"

13/19 "За что ты так со мной?"

Таксидермия как род деятельности сама по себе вызывает много споров. Тем не менее, искусство создания чучел животных требует сноровки — это факт. Мастера-таксидермисты гордятся своими произведениями, но людей, желающих приобрести в частную коллекцию чучело из мертвого животного, не так уж много, но определенный пласт ценителей, безусловно, есть.

На самом деле, самый узнаваемый (и, как ни парадоксально, с тех пор уже всеми забытый) символ новой таксидермии появился еще в далеком 1731 году. Им по иронии судьбы стал обыкновенный лев из Грипсхольмского замка. При жизни он был любимым зверем короля Швеции. После смерти животного монарх захотел увековечить память о нем — льва превратили в чучело. Никто не знает, в какой момент рука мастера дрогнула и, как говорится, что-то пошло не так, но что вышло — то вышло. А получилось нечто поразительной нелепости, забавляющее своим видом всех любопытствующих.

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Но грипсхольмским львом дело не ограничилось. История знает множество фактов создания горе-чучел. Мы собрали самые выдающиеся экспонаты народного творчества. Главные конкуренты "упоротого" лиса — в нашей фотогалерее.