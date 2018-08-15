Ещё
Природа, которая способна ужаснуть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Природа, которая способна ужаснуть 

Рамблер 9 часов назад
Наглядные примеры того, как природные аномалии могут напугать неподготовленного зрителя.
1/19  Лягушка с пятью лапами.
Фото:
2/19  Семена цветка львиный зев, которые похожи на человеческие черепа.
Фото:
3/19  Это просто морская минога.
Фото:
4/19  Глаза и зубы гребешка.
Фото:
5/19  Что можно найти в туалете после наводнения.
Фото:
6/19  Dolophones conifera (лат.) — вид пауков из семейства кругопрядов. Для маскировки способен расстилать свое тело по дереву.
Фото:
7/19  Самый большой шрам, который вы видели.
Фото:
8/19  Гнездо шершней выглядит как голова шершня.
Фото:
9/19  Природная защита от комаров.
Фото:
10/19  Молотоголовый крылан.
Фото:
11/19  Эти растения выглядят как крошечные руки.
Фото:
12/19  Хамелеон, мумифицированный заживо тропическим солнцем.
Фото:
13/19  Xylaria Polymorpha, также известная как пальцы мертвеца, является сапробическим грибом.
Фото:
14/19  Морские водоросли в волнах выглядят жутковато.
Фото:
15/19  Клубень сладкого картофеля, который похож на человеческое сердце.
Фото:
16/19  Этой бедной лисе очень не повезло.
Фото:
17/19  "Небо над портом было цвета экрана телевизора, настроенного на пустой канал" – Уильям Гибсон, "Нейромант".
Фото:
18/19  Даже скелет рыбы иногда может выглядеть как арт-объект.
Фото:
19/19  Сорняк, который врос в череп енота.
Фото:
Природа прекрасна, многогранна и непредсказуема.
Многие художники признаются, что вдохновение им дает именно природа. Стоит ли говорить о том, сколько загадочных, бесконечно красивых и завораживающих мест на нашей планете созданы благодаря процессам, которые неподвластны человеку. О природе написано множество стихов и создано бесчисленное количество картин.
Однако природа, как и все в этом мире, имеет обратную сторону, которая способна изрядно напугать.
Некоторые животные, растения и явления вызывают у людей настоящие фобии. Даже в том случае, когда мы знаем, что нам не грозит серьезная опасность, мы все равно опасаемся, например, пауков. Недаром боязнь пауков даже получила свое собственное название — арахнофобия. А ведь эти создания, за исключением нескольких видов, не несут серьезного вреда для человека. Что уж говорить о различных мутациях и о редких видах растений и животных, с которыми большинство людей не сталкивается каждый день.
В этой галерее собраны наглядные примеры того, как природные аномалии могут напугать, удивить и поразить неподготовленного зрителя.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подделки 20 века, в которые все верили3
В Марианской впадине нашли доисторическую акулу44
Дворники и официанты: кем раньше работали политики88
Вплавь из СССР: дерзкий побег, о котором молчали13
Самая жестокая тюрьма в истории
Видео
05:11
Кем стали потомки знаменитостей
Люди
03:22
Кем был Че Гевара
Люди
06:01
Современная архитектура, которую надо увидеть
Места
10:51
Перспективные проекты, которые обанкротились
Истории
03:24
Мегаполис, где есть всё, кроме людей
Места
00:36
Слон присоединился к туристам в бассейне
Безумный мир
07:22
Кто живет на дне Марианской впадины
Безумный мир
08:31
Кто ставил чудовищные эксперименты над людьми
Истории
03:43
В эти мифы уже неприлично верить
Истории
01:30
Фотограф обнаружил на пляже странное существо
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение