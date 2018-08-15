Природа, которая способна ужаснуть

Природа прекрасна, многогранна и непредсказуема.

Многие художники признаются, что вдохновение им дает именно природа. Стоит ли говорить о том, сколько загадочных, бесконечно красивых и завораживающих мест на нашей планете созданы благодаря процессам, которые неподвластны человеку. О природе написано множество стихов и создано бесчисленное количество картин.

Однако природа, как и все в этом мире, имеет обратную сторону, которая способна изрядно напугать.

Некоторые животные, растения и явления вызывают у людей настоящие фобии. Даже в том случае, когда мы знаем, что нам не грозит серьезная опасность, мы все равно опасаемся, например, пауков. Недаром боязнь пауков даже получила свое собственное название — арахнофобия. А ведь эти создания, за исключением нескольких видов, не несут серьезного вреда для человека. Что уж говорить о различных мутациях и о редких видах растений и животных, с которыми большинство людей не сталкивается каждый день.

В этой галерее собраны наглядные примеры того, как природные аномалии могут напугать, удивить и поразить неподготовленного зрителя.