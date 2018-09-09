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На улицы «вышли» огромные коты
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На улицы «вышли» огромные коты 

Рамблер 9 часов назад
Как выглядели бы города, если бы коты были по-настоящему большими — в нашей галерее.
1/19  Устал.
Фото:
2/19  Идите ко мне, бандерлоги!
Фото:
3/19  Пш-ш-ш-ш!
Фото:
4/19  Точу коготочки.
Фото:
5/19  Извините, занят пока.
Фото:
6/19  Привет! Что делаешь?
Фото:
7/19  Мам, смотри, как я могу!
Фото:
8/19  Потягушки!
Фото:
9/19  Испугался.
Фото:
10/19  Мама, забери меня отсюда!
Фото:
11/19  Это все мое, родное!
Фото:
12/19  Что там?
Фото:
13/19  Вертолеты словил.
Фото:
14/19  В очередь!
Фото:
15/19  И пусть весь мир подождет!
Фото:
16/19  Хотел поиграть и внезапно заснул.
Фото:
17/19  Кто все эти люди?
Фото:
18/19  Ой, я нечаянно.
Фото:
19/19  Ааааам!
Фото:
Художник из Индонезии Франсдита Муасифин представил, как выглядели бы города, если бы коты были по-настоящему большими, и поделился своим видением.
Франсдита завел собственную страницу в соцсети Instagram, где показывает собственные работы. Создание коллажей со временем превратилось в большой проект, получивший название "Котзилла". На фоне огромных котов, не уступающих по размеру кинематографическому Годзилле, небоскребы, автомобили и люди кажутся очень маленькими.
Конечно, из-за своих выдающихся габаритов котики попадают в нелепые и смешные ситуации: то вцепятся когтями в асфальт и стянут его на себя, как скатерть, по заснут на самом оживленном перекрестке, то залезут на небоскреб.
Художник очень быстро набрал популярность, но почивать на лаврах победителя ему некогда, он продолжает радовать аудиторию своими невероятными работами.
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