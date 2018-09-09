На улицы «вышли» огромные коты

Кто все эти люди?

17/19 Кто все эти люди?

Как выглядели бы города, если бы коты были по-настоящему большими — в нашей галерее.

Художник из Индонезии Франсдита Муасифин представил, как выглядели бы города, если бы коты были по-настоящему большими, и поделился своим видением.

Франсдита завел собственную страницу в соцсети Instagram, где показывает собственные работы. Создание коллажей со временем превратилось в большой проект, получивший название "Котзилла". На фоне огромных котов, не уступающих по размеру кинематографическому Годзилле, небоскребы, автомобили и люди кажутся очень маленькими.

Конечно, из-за своих выдающихся габаритов котики попадают в нелепые и смешные ситуации: то вцепятся когтями в асфальт и стянут его на себя, как скатерть, по заснут на самом оживленном перекрестке, то залезут на небоскреб.

Художник очень быстро набрал популярность, но почивать на лаврах победителя ему некогда, он продолжает радовать аудиторию своими невероятными работами.