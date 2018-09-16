От скуки: на что готовы люди, лишь бы не работать

На работе человек проводит не менее восьми часов в сутки или треть своей жизни, и это без учета времени на обед, сверхурочной работы и прочей рутины. Поэтому так важно, чтобы профессиональная деятельность во-первых, нравилась, а во-вторых, приносила результат, в том числе и материальный.

Но иногда получается так, что этот самый искомый результат принимает самые причудливые формы. Девушка переволновалась и, чтобы снизить чувство тревоги и стресс, решила постоять в перевернутой позе. Имеет право! Остается надеяться, что начальство не придало значение и не стало выяснять с чего это вдруг приличная на вид девушка вытворяет такие штуки на столе. Коллеги хотели сделать сюрприз сослуживцу, но перестарались, интрига была раскрыта задолго до торжества.

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