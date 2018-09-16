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От скуки: на что готовы люди, лишь бы не работать
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От скуки: на что готовы люди, лишь бы не работать 

Рамблер 2 часа назад
В нашей галерее — чем занимаются люди, когда им скучно работать.
1/19  Скорпион из подручных материалов.
Фото:
2/19  Монстр из "дошиков".
Фото:
3/19  Болельщик.
Фото:
4/19  В детстве от таком могли только мечтать.
Фото:
5/19  Оригами-друг.
Фото:
6/19  Больше проводов.
Фото:
7/19  Перевернутая асана прямо на рабочем столе.
Фото:
8/19  Урок чистописания.
Фото:
9/19  Чтоб два раза не вставать.
Фото:
10/19  Раздвигает стены.
Фото:
11/19  Играем в рыцарей.
Фото:
12/19  Хорошая шутка.
Фото:
13/19  Чтобы точно ничего не забыть.
Фото:
14/19  "Сгорел" на работе.
Фото:
15/19  Во-первых, это красиво!
Фото:
16/19  Р2Д2
Фото:
17/19  Вот это интрига!
Фото:
18/19  Каноэ, как у Джо и Чэндлера.
Фото:
19/19  Паутина.
Фото:
На работе человек проводит не менее восьми часов в сутки или треть своей жизни, и это без учета времени на обед, сверхурочной работы и прочей рутины. Поэтому так важно, чтобы профессиональная деятельность во-первых, нравилась, а во-вторых, приносила результат, в том числе и материальный.
Но иногда получается так, что этот самый искомый результат принимает самые причудливые формы. Девушка переволновалась и, чтобы снизить чувство тревоги и стресс, решила постоять в перевернутой позе. Имеет право! Остается надеяться, что начальство не придало значение и не стало выяснять с чего это вдруг приличная на вид девушка вытворяет такие штуки на столе. Коллеги хотели сделать сюрприз сослуживцу, но перестарались, интрига была раскрыта задолго до торжества.
На что еще способны люди, которым не хочется работать, — в нашей фотогалерее. Листайте и не пытайтесь посторитю
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