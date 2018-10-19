Как правильно обнимать памятник

Наверно, мало в мире найдется людей, которые не любят путешествовать. Отправляясь в дальние страны мы стремимся не только отлично провести время, но и привезти из поездки вполне осязаемые воспоминания в виде фотографий.

Банальные виды и скучные снимки на фоне достопримечательностей — это вчерашний день. Современные путешественники стремятся к оригинальности.

Размещать фотографии, на которых вы просто стоите не фоне какого-нибудь памятника, в социальных сетях никому не интересно. Но и тысячи однотипных снимков, например, на которых человек, например, поддерживает знаменитую Пизанскую башню, уже набили оскомину.

Гораздо интереснее включить фантазию и придумать что-то действительно оригинальное, чтобы поразить знакомых и от души посмеяться, вспоминая поездку. Вам в помощь — фотогалерея, герои которой точно знают, как сделать незабываемый кадр.