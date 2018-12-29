Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

За что мы не любим Новый год 

Рамблер 1 час назад
Новый год традиционно считается радостным семейным праздником. Дед Мороз, подарки, красивая елка и запах мандаринов. Наверное, такие ассоциации из детства есть у всех.
Но, если вы внимательно посмотрите по сторонам за неделю до Нового года, то увидите огромное количество крайне грустных взрослых людей. Все они думают о том, как все успеть и начать радоваться празднику.
Купить всем подарки и не вылететь в трубу, успеть разгрести завал на работе, подвести итоги и оказаться молодцом. Звучит очень сложно.
Вы внезапно обнаруживаете, что идете на пятый круг в торговом центре, прощаясь в уме со всеми денежками? Единственное, чего вы хотите перед Новым годом — лечь и лежать? Итоги года повергают вас в панику и уныние? Не волнуйтесь, вы не одиноки.
Мы решили собрать галерею, которая внесет немного разнообразия в череду сладких фотографий с красивыми елочками и счастливыми людьми.
Безумный мир , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные новогодние традиции
«И вот она нарядная»: елки, которые вас удивят
Места в Петербурге, которые считаются проклятыми4
Муж нашел себя на детском снимке жены
Почему в России не было королей2
Видео
12:20
Объекты всемирного наследия, которые стоит увидеть
Места
14:32
Странные создания, которые действительно существуют
Безумный мир
03:55
«Чупа-Чупс» и кузнечики: интересные факты о Дали
Люди
14:35
Мистические загадки, на которые нет ответа
Истории
10:03
Известные люди, оставившие мир в 2018
Люди
06:32
Как праздновали Новый год в СССР
Истории
13:42
Милые особняки, которые не покупают и за копейки
Места
00:39
Хозяева упаковали собаку в бумагу
Безумный мир
04:14
9 самых шокирующих фактов о Гагарине
Люди
01:22
Улитка объяснила, как надо пить кофе
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение