За что мы не любим Новый год

Новый год традиционно считается радостным семейным праздником. Дед Мороз, подарки, красивая елка и запах мандаринов. Наверное, такие ассоциации из детства есть у всех.

Но, если вы внимательно посмотрите по сторонам за неделю до Нового года, то увидите огромное количество крайне грустных взрослых людей. Все они думают о том, как все успеть и начать радоваться празднику.

Купить всем подарки и не вылететь в трубу, успеть разгрести завал на работе, подвести итоги и оказаться молодцом. Звучит очень сложно.

Вы внезапно обнаруживаете, что идете на пятый круг в торговом центре, прощаясь в уме со всеми денежками? Единственное, чего вы хотите перед Новым годом — лечь и лежать? Итоги года повергают вас в панику и уныние? Не волнуйтесь, вы не одиноки.

Мы решили собрать галерею, которая внесет немного разнообразия в череду сладких фотографий с красивыми елочками и счастливыми людьми.