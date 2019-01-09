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Этот тяжелый первый рабочий день в году 

Рамблер 6 часов назад
Все домашние животные похожи на своих хозяев. После новогодних праздников многие из нас не хотят расставаться с уютной кроватью, вставать по будильнику и сидеть с девяти до шести на работе, а после нее браться за домашние дела.
Несмотря на то, что наши любимцы не могут говорить, иногда они очень похожи на людей. Некоторые собаки тоже не любят надевать теплую куртку, чтобы идти гулять по морозу, а кошки не хотят вылезать из-под пледа, потому что чувствуют холода.
Но есть и те животные, которые так сильно похожи на человека, что по их виду можно сказать, насколько они сопереживают своему хозяину: ведь сегодня ему пришлось выйти на работу.
Вот несколько фотографий питомцев. В этих животных вы запросто сможете увидеть самих себя или ваших друзей, которые, возможно, довольно сильно огорчены окончанием новогодних праздников или тем, что все угощения закончились, а работа снова началась.
Безумный мир , Фото
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