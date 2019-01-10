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Вечные проблемы человечества 

Рамблер 7 часов назад
Зачастую на классических картинах можно увидеть совершенно необъяснимые сюжеты. Иногда, чтобы понять задумку художника, приходится читать аннотацию рядом с картиной.
Но пользователи Сети часто находят эти сюжеты забавными. Особенно смешно становится, если поместить героев полотен в наше время.
Все мы знаем о канонах в живописи, которые менялись в разные столетия, но всегда виляли на то, как художник изображал сюжеты. Но, вполне возможно, художники уже тогда смеялись над повседневностью и изображали людей на картинах в нелепых ситуациях?
К примеру, картина с мужчиной, который наливает воду в керосиновую лампу, показывает, что люди и в те времена начинали делать все наперекосяк, когда уставали. Такая проблема, вероятно, будет вечной, сколько бы столетий не прошло.
Также пользователи нашли забавной картину с девушкой, которая держит апельсин.
Вот несколько ярких примеров, насколько точно картины 15-19 веков отражают нынешнюю реальность, хоть и были написаны много столетий назад.
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Безумный мир , Фото
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