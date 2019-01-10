Вечные проблемы человечества

Зачастую на классических картинах можно увидеть совершенно необъяснимые сюжеты. Иногда, чтобы понять задумку художника, приходится читать аннотацию рядом с картиной.

Но пользователи Сети часто находят эти сюжеты забавными. Особенно смешно становится, если поместить героев полотен в наше время.

Все мы знаем о канонах в живописи, которые менялись в разные столетия, но всегда виляли на то, как художник изображал сюжеты. Но, вполне возможно, художники уже тогда смеялись над повседневностью и изображали людей на картинах в нелепых ситуациях?

К примеру, картина с мужчиной, который наливает воду в керосиновую лампу, показывает, что люди и в те времена начинали делать все наперекосяк, когда уставали. Такая проблема, вероятно, будет вечной, сколько бы столетий не прошло.

Также пользователи нашли забавной картину с девушкой, которая держит апельсин.

Вот несколько ярких примеров, насколько точно картины 15-19 веков отражают нынешнюю реальность, хоть и были написаны много столетий назад.