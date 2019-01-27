Популярный флешмоб в знаменитых мемах

Флешмоб #10yearschallenge не сбавляет обороты. В Сети самые талантливые шутники подготовили свою версию. За основу взяты популярные интернет-мемы или известные картинки.

Некоторое время назад в Сети стал набирать популярность флешмоб #10yearschallenge. Пользователи публиковали собственные фотографии 10-летней давности и сравнивали их с недавними снимками. Кто-то за это время успел сильно поменяться внешне, а кто-то, наоборот, смог пронести через года все лучшее в себе. Некоторые девушки хвастались очередным преображением, а кто-то обладал завидным постоянством и ничуть не изменился за столь длительное время.

Во флешмобе также приняли участие многие звезды. Теперь очередь дошла и до интернет-мемов. Некоторые из сетевых творений мы собрали в фотогалерее.