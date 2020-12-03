Детские площадки в России — это зачастую зона повышенной опасности. Странные металлические сооружения, потенциально опасные горки и качели, диковинные скульптуры, наводящие на мысль о том, что создававший их мастер творил, не выходя из белой горячки — все это делает игровые пространства, предназначенные для российских детей, одновременно и страшными, и завораживающими. Особенно эффектно смотрятся конструкции из шин и пластиковых бутылок. Добавьте немного краски, и готова детская психологическая травма.

Мы собрали для вас галерею из фотографий, показывающих больной безумный мир отечественных игровых площадок во всем его великолепии.