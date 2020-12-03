Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Безумный мир детских площадок в России 

Полина Алферова 5 часов назад
Детские площадки в России — это зачастую зона повышенной опасности. Странные металлические сооружения, потенциально опасные горки и качели, диковинные скульптуры, наводящие на мысль о том, что создававший их мастер творил, не выходя из белой горячки — все это делает игровые пространства, предназначенные для российских детей, одновременно и страшными, и завораживающими. Особенно эффектно смотрятся конструкции из шин и пластиковых бутылок. Добавьте немного краски, и готова детская психологическая травма.
Мы собрали для вас галерею из фотографий, показывающих больной безумный мир отечественных игровых площадок во всем его великолепии.
Видео дня. Как простой моряк стал королем каннибалов
Безумный мир , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что не знает мир о новом президенте США
09:09
Что не знает мир о новом президенте США
Люди
Как и почему разговаривают попугаи
04:14
Как и почему разговаривают попугаи
Истории
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение