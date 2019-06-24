Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сделано по-русски и с душой 

Рамблер 6 часов назад
Находчивость русского народа в решении бытовых проблем любой сложности давно вошла в старый и новый фольклор. XX век обогатил умельцев изолентой — универсальным материалом, который склеивал и соединял все сломанное и разбитое вне зависимости от степени урона. Можно даже назвать ее еще одним символом русской нации, только в отличие от самовара и балалайки, этот символ используется нами регулярно, а не хранится в музеях.
Русский ремонт поражает своей наивной изобретательностью всех иностранцев — якобы они даже придумали специальное выражение в его честь. Зато мы никогда не теряем присутствия духа. Из любого подручного материала мы соорудим нужную конструкцию, нелепую, но работающую. Именно благодаря тому, что эта конструкция работает, мы гордимся ей и делимся находкой в Сети. Именно из таких снимков мы собрали галерею. Смотрите и берите на заметку!
Безумный мир , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тюлени научились петь мелодию из «Звездных войн»
Модели с трагической судьбой
Как Шолохов соблазнил жену наркома Ежова5
Странные изобретения, которые были запатентованы1
На Марсе нашли признаки жизни18
Видео
02:36
Как сложилась жизнь первых ликвидаторов на ЧАЭС
Люди
01:11
«В Ленинграде рок делают герои, в Москве — шуты»
Люди
04:01
Владимир Высоцкий: тайна смерти
Люди
02:38
Как улитки устанавливают рекорды
Истории
05:42
Кто раскрыл тайну строительства египетских пирамид
Люди
01:07
Маленькая собачонка запугала стадо коров
Безумный мир
11:11
Рассекреченные проекты мировых правительств
Истории
02:35
Полиция поймала злую белку и ищет ее хозяина
Безумный мир
05:13
За что певец Сергей Захаров сидел в тюрьме
Люди
00:25
Россияне научились наживаться на чужих эмоциях
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение