Сделано по-русски и с душой

Находчивость русского народа в решении бытовых проблем любой сложности давно вошла в старый и новый фольклор. XX век обогатил умельцев изолентой — универсальным материалом, который склеивал и соединял все сломанное и разбитое вне зависимости от степени урона. Можно даже назвать ее еще одним символом русской нации, только в отличие от самовара и балалайки, этот символ используется нами регулярно, а не хранится в музеях.

Русский ремонт поражает своей наивной изобретательностью всех иностранцев — якобы они даже придумали специальное выражение в его честь. Зато мы никогда не теряем присутствия духа. Из любого подручного материала мы соорудим нужную конструкцию, нелепую, но работающую. Именно благодаря тому, что эта конструкция работает, мы гордимся ей и делимся находкой в Сети. Именно из таких снимков мы собрали галерею. Смотрите и берите на заметку!