Самый эмоциональный кот прославился в соцсетях

Когда-то котик по имени Ах Фэй (Ah Fei) скитался по улицам в поисках пищи, страдал от голода и был вовсе не похож на себя сегодняшнего, пока не встретил свою новую хозяйку — симпатичную девушку, которую зовут Тан Чанг. Она забрала кота с улицы, отмыла, откормила и завела специально для него аккаунт в Instagram.

Страница котика набирает популярность, а все потому, что животное обладает талантом ярко выражать свои эмоции. С мандаринского диалекта "ах фэй" переводится как толстячок, и действительно котик весьма упитанный и немного ленивый. Но все меняется, стоит помахать перед ним перышком или показать еду.

У кота уже более 14,5 тысячи подписчиков по всему миру, и их количество продолжает расти, несмотря на то что публикации появляются не так часто, как хотелось бы самым преданным фанатам. В нашей галерее — кот, которому очень повезло в жизни.