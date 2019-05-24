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Как спят совы и другие удивительные вещи 

Рамблер 9 часов назад
Люди, увы, все меньше удивляются чему-либо. Современного человека ошеломить чем-то очень непросто. Кажется, мы видели уже все. И жить становится все более и более скучно. То ли дело в детстве, когда даже фантик, накрытый цветной стекляшкой, казался самым что ни на есть чудом. А что теперь? Ну, фантик, и фантик, смял, бросил в урну и забыл.
Между тем, сохранить способность удивляться простым вещам и находить чудесное в обыденности — свойство весьма полезное. Ведь на нашей планете существует столько необычных и удивительных вещей, которые даже на ум самым смелым фантазерам вряд ли могли бы прийти. Чудеса и настоящее волшебство часто творится прямо перед нами, просто мы, погрязнув в делах и заботах, часто этого не замечаем. Предлагаем вам позволить себе увидеть чудеса в обыденности и удивиться. Листайте фотогалерею.
Безумный мир , Фото
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