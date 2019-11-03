Люди, у которых была одна задача, и они ее провалили

Иногда бывает, что день не задается с самого утра. Кто-то попадает в нелепые ситуации, у других не получаются элементарные вещи. "Рамблер" собрал в фотогалерее снимки тех, кто решился запечатлеть этот неудачный миг.

Но, к сожалению, не бывает в жизни так, чтобы все шло всегда хорошо, без сучка и задоринки. А иногда не выходит хорошо выполнить даже самую тривиальную задачу. Если вы из тех, у кого день не задался с самого утра, эта галерея точно для вас. Поверьте, у некоторых бывает и хуже. А вы как считаете?