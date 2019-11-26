Водитель в пути: странные сообщения от таксистов

С развитием информационных технологий исчезла культура общения клиентов с диспетчерами такси. Теперь не нужно названивать им и диктовать адрес. У такого общения были свои плюсы и минусы. Но появление приложений по заказу такси облегчило нашу жизнь. Теперь заказывать стало не только проще, но и веселее.

Чего только стоит общение с водителями во время ожидания. Некоторые ситуации становятся похожими на анекдоты и благополучно загружаются в интернет.

Представляем вам, дорогие читатели, веселую подборку таких сообщений. Наслаждайтесь этим милым и забавным общением. Поверьте, вы не будете разочарованы.