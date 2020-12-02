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«Эту страну не победить» 

BigPicture.ru 1 час назад
Случалось ли вам быть свидетелем того, что не укладывается в голове? Чем больше ты вглядываешься в увиденное, пытаясь понять и прочувствовать ситуацию, тем в большем тупике оказываешься. Есть вещи, которые способны привести в замешательство даже людей повидавших многое.
Для того, чтобы был порядок, все вокруг подчиняется логическим законам, которым следуют большинство из нас. Однако, как показывает практика, мыслить последовательно и разумно дано не каждому. У некоторых людей логика непросто слаба, а отсутствует напрочь, что становится причиной курьезов. Не можем держать увиденное в себе и просим вас дать оценку масштабу проблем с рассудком, которые, возможно, имеются у этих граждан.
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