Свадьба по-русски: абсурдный креатив 

Фото с деревенских свадеб, на которые невозможно смотреть без смеха.

Голь на выдумку хитра… А если к этому добавить знаменитую русскую смекалку, то на результат без смеха не взглянешь… Особенно, если это касается свадебных фото — тут уж креатив «аж прет». А если это еще и сельская свадьба, то русская душа гуляет по полной.

Конечно, деревенские свадьбы не отличаются таким лоском и шиком как городские, и «ресторан» попроще, и тамада из местных, но есть в них что-то такое теплое, душевное, открытое… Что-то такое, что заставляет по-доброму улыбаться, глядя на фото сельской свадьбы.