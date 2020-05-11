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Здравый смысл отсутствует 

Стелла Шмель 5 часов назад
Знаменитая пословица гласит: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". Но герои нашей сегодняшней фотогалереи то ли не хотят следовать этому мудрому правилу, то ли вовсе не слышали о нем.
Пока одни пытаются перевезти здоровенную балку в своем маленьком автомобиле, другие режут упаковку провода вместе с ним самим.
Конечно, не все творят свои безумства специально, кое-кто делает вещи, не задумываясь о последствиях, ведь и на старуху бывает проруха, как говорится.
А вы совершали откровенно глупые поступки? Если да, то в следующий раз непременно думайте дважды, хотя иногда здравый смысл отсутствует.
В этой галерее "Рамблера" собраны именно такие примеры.
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Безумный мир , Фото
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