Знаменитая пословица гласит: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". Но герои нашей сегодняшней фотогалереи то ли не хотят следовать этому мудрому правилу, то ли вовсе не слышали о нем.

Пока одни пытаются перевезти здоровенную балку в своем маленьком автомобиле, другие режут упаковку провода вместе с ним самим.

Конечно, не все творят свои безумства специально, кое-кто делает вещи, не задумываясь о последствиях, ведь и на старуху бывает проруха, как говорится.

А вы совершали откровенно глупые поступки? Если да, то в следующий раз непременно думайте дважды, хотя иногда здравый смысл отсутствует.

В этой галерее "Рамблера" собраны именно такие примеры.