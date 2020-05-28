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Дачный сезон: как россияне развлекаются на шести сотках 

Екатерина Ёлкина 7 часов назад
Дача для россиян значит гораздо больше, чем просто домик для загородного отдыха с участком. Поездки на любимые шесть соток всегда похожи на приключения, а отдых каждый раз становится незабываемым. В галерее "Рамблера" — самые эффектные фотографии, показывающие дачные развлечения во всем их многообразии.
Каждый в дачном отдыхе находит что-то свое. Кто-то действительно ухитряется на даче отдохнуть. Вероятно, это дачники-новички, которые заранее решили, что на участке будет только газон и мангал. Но потом внезапно появляется грядка с зеленью, ведь к шашлыку хочется свежей петрушки или кинзы. А где зелень, там и редиска, а потом клубника! Женщины незаметно для себя начинают разводить цветы, мужчины сажают яблони и малину. И вот на семейном совете решается судьба теплицы: она, конечно, будет, потому что свои огурцы и помидоры гораздо вкуснее рыночных, не говоря уже о магазинных.
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Безумный мир , Фото
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