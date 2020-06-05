Домашние помощники на удаленке 

Уж кто точно рад такому длительному режиму самоизоляции, так это наши домашние животные! Питомцы, пожалуй, никогда еще так много не видели своих хозяев дома и не получали столько заботы, как теперь.

Зоопсихологи говорят, что резкая смена привычного уклада жизни может стать стрессом для животного. Поэтому, после того, как режим самоизоляции завершится, постарайтесь не оставлять своего домашнего любимца с утра и до ночи одного сразу, иначе он будет думать, что его бросили в одиночестве. Входите в докарантинный ритм плавно: постарайтесь сначала возвращаться домой сразу после работы, затем уже постепенно увеличивая длительность вашего отсутствия. Тогда питомец поймет, что то, что вас днем нет дома, это норма, и не будет так сильно переживать.

А пока что можно насладиться прекрасными фотографиями домашних животных, которые очень спешат помочь своему хозяину с работой. Снимки — в галерее "Рамблера".