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«Природа настолько очистилась»: кто гуляет по опустевшим городам 

Елизавета Назарова 1 час назад
Из-за того, что весь мир посадили на карантин, в крупные города начали приходить дикие животные. Они ведут себя довольно безобидно, пока не встретятся с благами цивилизации. "Рамблер" показывает, как животные хозяйничают на улицах, пока там нет людей.
Дикие животные раньше боялись людей, машин и шума, поэтому старались держатся подальше от крупных городов и жили в своей естественной среде обитания. Из-за того, что природа начала очищаться от людей, звери решили, что им тоже можно немного похозяйничать на улицах.
Самым забавным оказалось то, что многие люди даже не подозревали, что недалеко от их домов находятся жилища горных львов, диких кабанов, оленей и койотов.
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Безумный мир , Фото
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