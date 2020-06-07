Карантин, самоизоляция и целый список ограничений выявили то, что люди попросту не могут самостоятельно следить за собой. Женщины буквально страдают без маникюра и эпиляции, а мужчины обросли так, что просто умоляют поскорее открыть парикмахерские.

При этом оказалось, что тяжело на карантине не только людям, но и животным. Им тоже очень нужны стрижки. Но тут то хозяева не растерялись, взяли в руки ножницы, и понеслась…

"Рамблер" отыскал самые нелепые стрижки, которые сделали хозяева для своих питомцев на карантине.