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Провальные эксперименты хозяев над собачьими стрижками на карантине 

Диана Товсепова 1 час назад
Карантин, самоизоляция и целый список ограничений выявили то, что люди попросту не могут самостоятельно следить за собой. Женщины буквально страдают без маникюра и эпиляции, а мужчины обросли так, что просто умоляют поскорее открыть парикмахерские.
При этом оказалось, что тяжело на карантине не только людям, но и животным. Им тоже очень нужны стрижки. Но тут то хозяева не растерялись, взяли в руки ножницы, и понеслась…
"Рамблер" отыскал самые нелепые стрижки, которые сделали хозяева для своих питомцев на карантине.
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Безумный мир , Фото
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