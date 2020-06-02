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Как выглядит собака с самым длинным в мире носом 

Стелла Шмель 38 минут назад
В Америке живет собака с удивительной мордочкой. Ее хозяйка уверена, что Эрис — обладательница "самого длинного собачьего носа в мире".
Владелица взяла щенка из приюта два года назад. Эрис — борзая, которая поначалу ничем не отличалась от других представителей своей породы. Но за прошедшее время ее нос вырос до 31 сантиметра!
Хозяйка говорит, что пес привлекает слишком много внимания из-за своей необыкновенной внешности. Из-за этого им приходится выбирать максимально безлюдные места для прогулок, но любопытство прохожих побудило владелицу создать страницу в Инстаграм для своей собаки. Теперь за жизнью Эрис следят 186 тысяч подписчиков.
Лучшие фотографии этой необыкновенной собаки — в галерее "Рамблера".
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Безумный мир , Фото
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