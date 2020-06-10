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Ухищрения, к которым приходилось прибегать во время карантина 

Стелла Шмель 5 часов назад
Несмотря на то, что принято считать пандемию новой коронавирусной инфекции близкой к завершению, многие еще опасаются возвращаться к прежнему укладу и ритму жизни. Да и вернуться — дело непростое, ведь многие люди во всем мире сидели на карантине и самоизоляции в течение длительного времени, невозможно в одночасье просто начать жить как прежде. Но даже во время разгара эпидемии некоторые люди не хотели отказывать себе в удовольствии сходить на маникюр или подстричься. В таком случае мастерам приходилась исхитряться, чтобы и работу выполнить, и социальную дистанцию не нарушить. А кто-то просто хотел прогуляться.
В галерее "Рамблера" — ухищрения, к которым приходилось прибегать во время карантина. Бесконтактная укладка, стрижка через окно и другие способы сделать окружающих немного счастливее.
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Безумный мир , Фото
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